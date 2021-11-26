МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ

МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ - словацкое культурно-просветительское общество.

Ос­но­ва­но с одоб­ре­ния австрийского императора Фран­ца Ио­си­фа I 04.08.1863 года в городе Тур­чан­ски-Све­ти-Мар­тин (ны­не Мар­тин) дея­те­ля­ми сло­вацкого дви­же­ния за национальное воз­ро­ж­де­ние по при­ме­ру Ма­ти­цы серб­ской .

Ста­ви­ло за­да­чей из­да­ние на сло­вацком язы­ке ху­дожественной литературы, учеб­ни­ков для школ, ка­лен­да­рей, жур­на­лов и га­зет, ори­ен­ти­ро­ван­ных на ши­ро­кие народные слои. Чле­на­ми Матицы словацкой бы­ли учи­те­ля, свя­щен­ни­ки, сту­ден­ты, юри­сты, а так­же ре­мес­лен­ни­ки и кре­сть­я­не.

Пер­вым пред­се­да­те­лем Матицы словацкой стал епископ Ш. Мой­зес, его за­мес­ти­те­лем - пи­са­тель К. Куз­ма­ни.

В 1864-1875 годах Матица словацкая из­да­ва­ла пер­вый на­учный сло­вацкий журнал «Leto­pis Matice slovenskej». Пуб­ли­ко­вав­шие­ся в нём ма­те­риа­лы спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию литературного сло­вацкого язы­ка и пра­во­пи­са­ния.

В 1868 году при до­ме Матицы словацкой в Тур­чан­ски-Све­ти-Мар­ти­не соз­дан му­зей, в ко­то­ром со­б­ра­ны па­мят­ни­ки сло­вацкой ма­те­ри­аль­ной и ду­хов­ной куль­ту­ры.

12.11.1875 года Матица словацкая за­кры­та по при­ка­зу венгерских вла­стей, дом, му­зей­ные экс­по­на­ты и биб­лио­те­ка кон­фи­ско­ва­ны.

С рас­па­дом Ав­ст­ро-Венг­рии и об­ра­зо­ва­ни­ем Че­хо­сло­ва­кии Матица словацкая 05.08.1919 года во­зоб­но­ви­ла и рас­ши­ри­ла свою дея­тель­ность (до 1942 года фак­ти­че­ски вы­пол­ня­ла функ­ции Сло­вацкой национальной ака­де­мии на­ук), про­во­ди­ла эт­но­гра­фические, язы­ко­ведческие и др. ис­сле­до­ва­ния, на­ча­ла из­да­ние ря­да на­учных жур­на­лов, на­учные се­рии «Sbornikу́ Matice Slovenskе́» и др.

С 1948 году в струк­ту­ре государственных на­учных ор­га­ни­за­ций Че­хословацкой народной рес­пуб­ли­ки (с 1960 года Че­хословацкая Со­циа­ли­стическая Рес­пуб­ли­ка).

В 1954 году часть функ­ций Матицы словацкой пе­ре­да­на другим уч­ре­ж­де­ни­ям.

По­сле об­ра­зо­ва­ния в 1989 году Чешской и Сло­вацкой Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Матица словацкая ре­ор­гани­зо­ва­на, объ­яв­ле­на вне­пар­тий­ной, вне­кон­фес­сио­наль­ной про­све­тителской национальной ор­га­ни­за­ци­ей. Матица словацкая иг­ра­ет за­мет­ную роль в куль­тур­ной и на­учной жиз­ни воз­ник­шей в 1993 году Сло­вацкой Рес­пуб­ли­ки.

В струк­ту­ру Матицы словацкой вхо­дят Народный институт сло­вацкого язы­ка и литературы, Сло­вацкий ис­то­рический институт, Крае­ведческий му­зей, ар­хив, биб­лио­те­ка, из­да­тель­ст­во и другие ор­га­ни­за­ции.

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