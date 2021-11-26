МАРКОВИЧ СВЕТОЗАР
МАРКОВИЧ СВЕТОЗАР - сербский политический и общественный деятель, публицист, литературный критик.
Из семьи мелкого чиновника, рано осиротел и воспитывался мачехой. В 1863 году поступил на технический факультет белградской Великой школы, в 1866-1869 годах обучался в Институте инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге, откуда был отчислен по болезни, продолжил образование в Политехникуме в Цюрихе (1869-1870 годы).
В России сблизился с революционными кругами (в т. ч. с подпольной петербургской организацией «Сморгонская академия»), в Швейцарии был агентом-корреспондентом русской секции Интернационала 1-го. За активную политическую деятельность был лишён правительственной стипендии, не смог закончить обучение. Участник сербского общественно-политической и культурно-просветительской организации «Омладина».
Пропагандируя идеи социализма в Сербии, Маркович вёл активную полемику с сербскими либералами. Издавал первую на Балканах социалистическую газету «Раденик» (1871-1872 годы), редактировал газеты «Jaвност» (1873-1874 годы) и «Ослобођење» (1875 год). Изложил свои взгляды в сочинении «Реальное направление в науке и жизни» (1871-1872 годы). Двигателем исторического развития Маркович считал народ, выступал за уничтожение монархии установление демократической республики посредством крестьянской революции, за реорганизацию государственной и общественной жизни Сербии на принципах широкого самоуправления. Считал возможным переход к социализму через традиционную крестьянскую общину-задругу.
Главный труд Марковича «Сербия на востоке» (1872 год) содержит анализ общественно-экономической и политической ситуации в современной ему Сербии. Выступал за создание на Балканах федерации свободных равноправных республик. Эстетические взгляды Марковича сформировались под влиянием Н. Г. Чернышевского и В. Г. Белинского. Литературная критика Марковича («Поэзия и мышление», 1868 год; «Реализм в поэзии», 1870 год; «Народ и писатели», 1872 год) заложила теоретические основы сербской реалистической прозы. В 1874 году арестован за антиправительственную деятельность и приговорён к 9 месяцем тюрьмы. Умер от туберкулёза. Основатели Сербской социал-демократической партии и Радикальной партии Сербии объявляли себя последователями Марковича. В 1946-1992 годах город Ягодина в Сербии назывался Светозарево в честь Марковича.
Сочинения:
Целокупна дела. Београд, 1892–1912. Св. 1–8;
Сабрани списи. Београд, 1960–1965. Св. 1–4.