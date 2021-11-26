ЛЯПЧЕВ АНДРЕЙ ТАСЕВ
ЛЯПЧЕВ АНДРЕЙ ТАСЕВ - болгарский государственный и политический деятель.
Из семьи аромунов, переселившихся в Ресен в XVIII веке. Во время обучения в гимназии города Пловдив сблизился с Болгарским тайным центральным революционным комитетом, выступавшим за воссоединение Восточной Румелии и Болгарии. 02.09.1885 года арестован, после объединения Восточной Румелии с Болгарским княжеством 06.09.1885 года освобождён. С началом сербско-болгарской войны 1885-1886 годов записался добровольцем в ополчение, но вскоре был демобилизован как гимназист. До 1893 года изучал экономику и финансы в университетах Цюриха, Берлина и Парижа.
В 1894-1900 годах работал в Министерстве финансов, одновременно занимался журналистикой, печатался в оппозиционной газете «Млада България». В 1895 году вошёл в руководство Верховного македонского комитета, сотрудничал в его печатном органе газете «Реформи», после Илинденского восстания 1903 года участвовал в общественной кампании по защите болгарского населения Македонии. С 1903 года заместитель председателя Демократической партии, выступал со статьями на страницах её газеты «Пряпорец». С 1908 года депутат Народного собрания. В правительствах, возглавлявшихся лидером Демократической партии А. Малиновым, занимал должности министра торговли и земледелия (1908-1910 годы), финансов (1910-1911 годы, 1918 год). Выполнял различные дипломатические миссии, в т. ч. способствовал разрешению конфликта Болгарии с Османской империей в 1908-1809 годах, в сентябре 1918 года участвовал в подписании соглашения со странами Антанты о выходе Болгарии из Первой мировой войны. В ноябре 1918 года - мае 1919 года военный министр.
В 1920-1923 годах находился в оппозиции к правительству Болгарского земледельческого народного союза. Один из организаторов антиправительственного Конституционного блока, выступавшего против авторитарных тенденций в политической жизни Болгарии. В сентябре 1922 года арестован в нарушение депутатского иммунитета, освобождён после военного переворота 09.06.1923 года. Сыграл решающую роль в создании в августе 1923 года политического объединения «Демократический сговор», автор его политической программы и лидер его умеренного крыла. В 1926 году после отставки А. Цанкова возглавил правительство Болгарии. На этом посту провёл частичную амнистию политических заключённых и смягчил политику в отношении нелегальной Болгарской коммунистической партии, что способствовало стабилизации обстановки в стране. Полученный правительством Ляпчева заём от иностранных банков облегчил положение 250 тысяч болгарских беженцев и способствовал оздоровлению финансовой системы и улучшению социально-экономической ситуации. Нарастание внутренних противоречий в «Демократическом сговоре» и усиление левой оппозиции в условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годов привели в июне 1931 года к падению кабинета Ляпчева.