ЛЯПЧЕВ АНДРЕЙ ТАСЕВ

ЛЯПЧЕВ АНДРЕЙ ТАСЕВ - болгарский государственный и политический деятель.

Из се­мьи аро­му­нов, пе­ре­се­лив­ших­ся в Ре­сен в XVIII веке. Во вре­мя обу­че­ния в гим­на­зии города Плов­див сбли­зил­ся с Бол­гар­ским тай­ным цент­раль­ным ре­во­лю­ци­он­ным ко­ми­те­том, вы­сту­пав­шим за вос­со­еди­не­ние Восточной Ру­ме­лии и Бол­га­рии. 02.09.1885 года аре­сто­ван, по­сле объ­еди­не­ния Восточной Ру­ме­лии с Болгарским княжеством 06.09.1885 года ос­во­бо­ж­дён. С на­ча­лом серб­ско-бол­гар­ской вой­ны 1885-1886 годов за­пи­сал­ся доб­ро­воль­цем в опол­че­ние , но вско­ре был де­мо­би­ли­зо­ван как гим­на­зист. До 1893 года изу­чал эко­но­ми­ку и фи­нан­сы в университетах Цю­ри­ха, Бер­ли­на и Па­ри­жа.

В 1894-1900 годах ра­бо­тал в Министерстве фи­нан­сов, од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой, пе­ча­тал­ся в оп­по­зиционной газете «Мла­да Бъл­га­рия». В 1895 году во­шёл в ру­ко­во­дство Вер­хов­но­го ма­кедонского комитета, со­труд­ни­чал в его пе­чат­ном ор­га­не газете «Ре­фор­ми», по­сле Илин­ден­ско­го вос­ста­ния 1903 года уча­ст­во­вал в об­щественной кам­па­нии по за­щи­те болгарского на­се­ле­ния Ма­ке­до­нии. С 1903 года заместитель пред­се­да­те­ля Де­мо­кра­тической пар­тии, вы­сту­пал со стать­я­ми на стра­ни­цах её газеты «Пря­по­рец». С 1908 года депутат Народного со­б­ра­ния. В пра­ви­тель­ст­вах, воз­глав­ляв­ших­ся ли­де­ром Де­мо­кра­тической пар­тии А. Ма­ли­но­вым, за­ни­мал долж­но­сти министра тор­гов­ли и зем­ле­де­лия (1908-1910 годы), фи­нан­сов (1910-1911 годы, 1918 год). Вы­пол­нял различные ди­пло­ма­тические мис­сии, в т. ч. спо­соб­ст­во­вал раз­ре­ше­нию кон­флик­та Бол­га­рии с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей в 1908-1809 годах, в сентябре 1918 года уча­ст­во­вал в под­пи­сании со­гла­ше­ния со стра­на­ми Ан­тан­ты о вы­хо­де Бол­га­рии из Первой ми­ро­вой вой­ны . В но­ябре 1918 года - мае 1919 года во­енный министр.

В 1920-1923 годах на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции к пра­ви­тель­ст­ву Бол­гар­ско­го зем­ле­дель­че­ско­го на­род­но­го сою­за. Один из ор­га­ни­за­то­ров ан­ти­пра­ви­тельственного Кон­сти­туционного бло­ка, вы­сту­пав­ше­го про­тив ав­то­ри­тар­ных тен­ден­ций в по­литической жиз­ни Бол­га­рии. В сентябре 1922 года аре­сто­ван в на­ру­ше­ние де­пу­тат­ско­го им­му­ни­те­та, ос­во­бож­дён по­сле во­енного пе­ре­во­ро­та 09.06.1923 года. Сыг­рал ре­шаю­щую роль в соз­да­нии в августе 1923 года по­ли­тического объ­еди­не­ния «Де­мо­кра­ти­че­ский сго­вор», ав­тор его по­ли­тической про­грам­мы и ли­дер его уме­рен­но­го кры­ла. В 1926 году по­сле от­став­ки А. Цан­ко­ва воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во Бол­га­рии. На этом по­сту про­вёл час­тич­ную ам­ни­стию по­ли­тических за­клю­чён­ных и смяг­чил по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии не­ле­галь­ной Болгарской коммунистической партии, что спо­соб­ст­во­ва­ло ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не. По­лу­чен­ный пра­ви­тель­ст­вом Ляпчева за­ём от иностранных бан­ков об­лег­чил по­ло­же­ние 250 тысяч болгарских бе­жен­цев и спо­соб­ст­во­вал оз­до­ров­ле­нию фи­нан­со­вой сис­те­мы и улуч­ше­нию со­ци­аль­но-эко­но­мической си­туа­ции. На­рас­та­ние внутренних про­ти­во­ре­чий в «Де­мо­кра­тическом сго­во­ре» и уси­ле­ние ле­вой оп­по­зи­ции в ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов при­ве­ли в ию­не 1931 года к па­де­нию ка­би­не­та Ляп­че­ва.