КАЛИНКА КЛЕМЕНС ВАЛЕРИАН АНДЖЕЙ

Калинка (пол. Kalinka), Клеменс Валериан Анджей (20.11.1826, Болеховицы, ныне Краков — 26.12.1886, Львов) — польский историк, публицист, политик, монах конгрегации Воскресения Господа нашего Иисуса Христа (так называемые Воскресенцы).

Родился в семье члена Верховного суда Краковской республики. Окончил в 1845 юридический факультет Ягеллонского университета. Участник неудачного выступления в 1846 в Кракове с целью вызвать общепольское восстание. Опасаясь репрессий, уехал в эмиграцию, продолжая изучать право, занялся историей, собирал материалы в бельгийских и голландских архивах. В 1848 вернулся в Краков, участвовал в издании консервативной газеты «Час», сотрудничал с познанской прессой. С 1852 в Париже сблизился с лидерами польской эмиграции, в том числе А. Е. Чарторыйским, был личным секретарем Владислава Замойского, редактировал газету «Вядомосци польске» и вел исследования по истории Польши. В 1864 отошел от политики. В 1868 вступил в конгрегацию «Воскресенцев», получил теологическое образование, в 1870 принял постриг и был рукоположен в священники. С 1875 — в Галиции, в 1880 во Львове основал и возглавил польскую провинцию конгрегации «Воскресенцев», в 1882 открыл при ней школу и интернат для русинской молодежи. Известность ему принесли фундаментальные труды, посвященные упадку Речи Посполитой и попыткам ее возрождения в конце XVIII в.: «Последние годы правления Станислава Августа» (т. 1—2, 1868), «Четырехлетний сейм» (т. 1—3, 1880—1888) и др. Считается основателем краковской исторической школы, возлагавшей ответственность за разделы Речи Посполитой на самих поляков, особенно шляхту, а не на происки соседей. К. пользовался высоким авторитетом в профессиональной среде, состоял в ряде польских научных обществ, стал один из первых членов краковской Академии знаний (1873).

Соч.: Dziеła. Т. 1—12. Kraków, 1891—1903.

Лит.: Mrówczyśki J. Walerian Kalinka: życie i działalność. Poznań, 1972; Grzybowski K. Szkoła historyczna krakowska // Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. II. Warszawa, 1975.