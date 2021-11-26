ГЕРЦЕГОВИНСКО-БОСНИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1875-1878

ГЕРЦЕГОВИНСКО-БОСНИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1875-1878 годов - народно-освободительное восстание в Герцеговине и Боснии против османского гнёта.

По­во­дом к вос­ста­нию по­слу­жи­ло уве­ли­че­ние де­ся­тин­но­го сбо­ра с на­се­ле­ния. Вос­ста­ние на­ча­лось 5.7.1875 года с на­па­де­ния от­ря­да гай­ду­ков на турецкий ка­ра­ван у го­ры Би­ши­ны. К началу августа 1875 года вос­ста­ни­ем бы­ла ох­ва­че­на большая часть тер­ри­то­рии Гер­це­го­ви­ны, к середине ав­гу­ста то­го же го­да оно рас­про­стра­ни­лось на многие рай­оны Бос­нии. Пов­стан­цы бло­ки­ро­ва­ли ряд круп­ных го­ро­дов и кре­по­стей - Ник­шич, Го­ран­ско, Не­ве­си­не, Гац­ко, Би­ле­ча, Прие­дор, Кос­тай­ни­ца, Ду­би­ца, Гра­диш­ка. 15.9.1875 года они за­хва­ти­ли турецкий опор­ный пункт Тиш­ко­вац. В октябре 1875 года в Но­ва-Гра­диш­ке был соз­дан Главный комитет бос­ний­ско­го вос­ста­ния за ос­во­бо­ж­де­ние, взяв­ший на се­бя ко­ор­ди­на­цию дей­ст­вий пов­станческих от­ря­дов. В вос­ста­нии при­ни­ма­ли уча­стие все слои об­ще­ст­ва Гер­це­го­ви­ны и Бос­нии, объ­е­ди­нён­ные стрем­ле­ни­ем до­бить­ся ос­во­бо­ж­де­ния от турецкого гос­под­ства. Ре­во­люционно-де­мо­кра­тическое кры­ло пов­стан­цев во гла­ве с В. Пе­ла­ги­чем вы­дви­га­ло так­же тре­бо­ва­ния пе­ре­да­чи всей зем­ли кре­сть­я­нам, объ­е­ди­не­ния Гер­це­го­ви­ны и Бос­нии с Сер­би­ей и Чер­но­го­ри­ей при ус­ло­вии про­ве­де­ния в них глу­бо­ких де­мо­кра­тическихх пре­об­ра­зо­ва­ний.

Герцеговинско-боснийское восстание бы­ло под­дер­жа­но ме­ж­ду­народной об­ще­ст­вен­но­стью. В Сер­бии, Хор­ва­тии и Чер­но­го­рии воз­ник­ли ко­ми­те­ты по­мо­щи вос­став­шим. В августе 1875 года в Па­ри­же был соз­дан Ме­ж­ду­народный комитет по­мо­щи вос­ста­нию. Из Рос­сии, Сер­бии, Хор­ва­тии, Чер­но­го­рии, Бол­га­рии, Ита­лии пов­стан­цам ока­зы­ва­лась де­неж­ная и ма­те­ри­аль­ная по­мощь, на­прав­ля­лись доб­ро­воль­цы.

Герцеговинско-боснийское восстание ус­ко­ри­ло на­ча­ло Бос­ний­ско­го кри­зи­са 1875-1878 годов. 30.6.1876 года Сер­бия и Чер­но­го­рия объ­я­ви­ли Тур­ции вой­ну, что при­да­ло но­вые ма­те­ри­аль­ные и мо­раль­ные си­лы вос­ста­нию. Все бое­вые опе­ра­ции чер­но­гор­ской ар­мии бы­ли про­ве­де­ны совместно с пов­стан­ца­ми. В Бос­нию сербским пра­ви­тель­ст­вом бы­ла на­прав­ле­на груп­па офи­це­ров во гла­ве с М. Дес­по­то­ви­чем, взяв­шая на се­бя ко­ман­до­ва­ние пов­станческими от­ря­да­ми. В пе­ри­од русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (смотри Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны) пов­стан­цы да­ли ряд сра­же­ний турецкой ар­мии. Од­на­ко уже в начале августа 1877 года наи­бо­лее круп­ная пов­станческая груп­па на юго-за­па­де Бос­нии бы­ла раз­гром­ле­на тур­ка­ми.

По ре­ше­нию Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года Бос­ния и Гер­це­го­ви­на под­ле­жа­ли ок­ку­па­ции Ав­ст­ро-Венг­ри­ей. В ию­ле 1878 года австрийские вой­ска всту­пи­ли на их тер­ри­то­рию. В ок­тяб­ре то­го же го­да по­след­ние оча­ги Герцеговинско-боснийского восстания бы­ли ими по­дав­ле­ны.

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