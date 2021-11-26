ГЕРЦЕГОВИНСКО-БОСНИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1875-1878
ГЕРЦЕГОВИНСКО-БОСНИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1875-1878 годов - народно-освободительное восстание в Герцеговине и Боснии против османского гнёта.
Поводом к восстанию послужило увеличение десятинного сбора с населения. Восстание началось 5.7.1875 года с нападения отряда гайдуков на турецкий караван у горы Бишины. К началу августа 1875 года восстанием была охвачена большая часть территории Герцеговины, к середине августа того же года оно распространилось на многие районы Боснии. Повстанцы блокировали ряд крупных городов и крепостей - Никшич, Горанско, Невесине, Гацко, Билеча, Приедор, Костайница, Дубица, Градишка. 15.9.1875 года они захватили турецкий опорный пункт Тишковац. В октябре 1875 года в Нова-Градишке был создан Главный комитет боснийского восстания за освобождение, взявший на себя координацию действий повстанческих отрядов. В восстании принимали участие все слои общества Герцеговины и Боснии, объединённые стремлением добиться освобождения от турецкого господства. Революционно-демократическое крыло повстанцев во главе с В. Пелагичем выдвигало также требования передачи всей земли крестьянам, объединения Герцеговины и Боснии с Сербией и Черногорией при условии проведения в них глубоких демократическихх преобразований.
Герцеговинско-боснийское восстание было поддержано международной общественностью. В Сербии, Хорватии и Черногории возникли комитеты помощи восставшим. В августе 1875 года в Париже был создан Международный комитет помощи восстанию. Из России, Сербии, Хорватии, Черногории, Болгарии, Италии повстанцам оказывалась денежная и материальная помощь, направлялись добровольцы.
Герцеговинско-боснийское восстание ускорило начало Боснийского кризиса 1875-1878 годов. 30.6.1876 года Сербия и Черногория объявили Турции войну, что придало новые материальные и моральные силы восстанию. Все боевые операции черногорской армии были проведены совместно с повстанцами. В Боснию сербским правительством была направлена группа офицеров во главе с М. Деспотовичем, взявшая на себя командование повстанческими отрядами. В период русско-турецкой войны 1877-1878 годов (смотри Русско-турецкие войны) повстанцы дали ряд сражений турецкой армии. Однако уже в начале августа 1877 года наиболее крупная повстанческая группа на юго-западе Боснии была разгромлена турками.
По решению Берлинского конгресса 1878 года Босния и Герцеговина подлежали оккупации Австро-Венгрией. В июле 1878 года австрийские войска вступили на их территорию. В октябре того же года последние очаги Герцеговинско-боснийского восстания были ими подавлены.