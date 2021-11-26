Герцеговинско-боснийское восстание 1875‒1878

Герцегови`нско-босни`йское восста`ние 1875—1878 — восстание против Османской империи в Боснии и Герцеговине. Лидеры автономной Герцеговины на прошедшей в августе и сентябре 1874 встрече приняли решение начать подготовку к восстанию, назначенному на весну 1875. В октябре 1874 они вступили в переговоры с черногорским правителем Николой Петровичем, который поначалу отказался от преждевременных действий, учитывая нежелание России участвовать в новой войне с турками. Однако подготовка к восстанию продолжилась. Об этом узнали турки и попытались арестовать зачинщиков, успевших, однако, скрыться в Черногории зимой 1874. В конфликт вмешались великие державы. Под их давлением турки выразили намерение вступить в переговоры, но лидеры повстанцев продолжили готовить выступление. Неожиданное военное столкновение турок с вооруженными крестьянами под командованием Д. Гутича на холме к северу от села Крекова 9 июля (известное как Невесиньска пушка) положило начало восстанию во всей Герцеговине. В течение лета 1875 повстанцы отвоевали у Турции ряд герцеговинских земель, а также приграничные с Черногорией территории. В основном они действовали группами по 50—300 человек, реже более крупными отрядами по 500, неожиданно нападая на турок. Турецкие силы первоначально насчитывали четыре батальона регулярной армии (в общей сложности 1800 солдат), кроме того, им на помощь приходили отряды башибузуков. Этими силами командовал Селим-паша. Ожидая подкрепления, турки вели переговоры с повстанцами. Подкрепление подоспело в августе, и осажденный повстанцами город 30 августа был деблокирован. Однако в августе восстание распространилось также на север и юго-запад Боснии (боснийская Краина), где его главой стал Г. Бабич. Этому способствовало согласие Сербии и Черногории оказать повстанцам помощь. Черногорский князь Никола I Петрович послал П. Вукотича и черногорских добровольцев под командованием П. Павловича, а правительство Сербии — М. Любибратича, ставшего одним из руководителей восстания. Вместе с тем, из-за разногласий между представителями черногорского и сербского правительств в стане повстанцев возникали конфликты, влиявшие на согласованность их действий. Похожая ситуация наблюдалась и в Боснии, где сербские воеводы стремились к объединению Боснии с Сербией, а хорватские — с Хорватией. Значительным успехом для повстанцев явилась атака на г. Невесине 29 августа, после которой стали возникать комитеты для помощи повстанцам в южно-славянских городах, городах Италии (при содействии Дж. Гарибальди), а также в Лондоне, Вене. В Париже был создан Международный комитет помощи восставшим. В Новой Градишке действовало Главное управление боснийского восстания за освобождение , сыгравшее важную роль в распространении движения на север и северо-запад Боснии. Благодаря успешным действиям П. Павловича и М. Любибратича турки, несмотря на превосходящую по численности и вооружениям армию, в августе — октябре 1875 терпели поражения, повстанцам удалось блокировать ряд важных коммуникаций. Зимой 1875—1876 Австрия выступила перед Портой с инициативой проведения реформ, с чем согласился официальный Стамбул, однако требования повстанцев сделали переговорный процесс невозможным. Вскоре Германия, Россия и Австро-Венгрия предложили на два месяца прекратить огонь , а в середине мая их представители встретились для обсуждения совместных действий. Параллельно с этим были начаты переговоры между сербским и черногорским правительствами, итогом которых стало объявление 30 июня 1876 войны Турции. Герцеговинские повстанцы влились в армию Черногории; боснийское по­встанческое руководство 2 июля 1876 заявило об объединении Боснии с Княжеством Сербия и в Боснию был отправлен сербский полковник М. Деспотович. Повстанцам удалось одержать ряд важных побед над турками. Даже после заключения перемирия в ноябре 1876 восстание не прекратилось, особенно на юго-западе Боснии, в районе Черных Потоков (южнее Тишковац). В период Рус-ско-турецкой войны 1877—1878 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) повстанцы одержали ряд побед в Герцеговине и Боснии (битва при Крусах 5 июня 1877, захват города Никшич в сентябре 1877), однако уже в начале августа 1877 наиболее крупный их отряд на юго-западе Боснии был разгромлен турецкими войсками. По решению Берлинского конгресса 1878 Сербия и Черногория получили независимость, а Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией. Лит.: Пелагиић В. Историjа босанско-херцеговачке буне. Сараjево. 1953; Ekmecic M. Ustanak u Bosni 1875—1878. Sarajevo. 1973; С?irkovic S. The Serbs. Hoboken. New Jersey, 2004