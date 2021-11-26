ДУХНОВИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ДУХНОВИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - униатский священник , историк, поэт, педагог, деятель русинского движения в Закарпатье.

Родился в семье униатского священника. По семейному преданию, предок Духновича происходил из русской семьи Черкасских и был одним из руководителей Стрелецкого бунта. После его подавления бежал в Угорскую Русь, обосновался в селе Тополя, принял фамилию Духнович, был рукоположен во иерея и получил здесь приход, передававшийся по наследству потомкам.

Духнович обучался в гимназии в Унгваре (ныне Ужгород), в 1821-1823 годах прошел 2-годичный курс философии в Кошицкой академии, в 1823-1827 годах учился в Унгварской семинарии. В 1827 году рукоположен во иерея (целибат), направлен в канцелярию Пряшевской епархии греко-католической Церкви под начало Пряшевского епископа Григория Тарковича. Терпел притеснения со стороны консервативного епископа, и в 1830 году уехал в Унгвар. Устроился воспитателем и учителем сына унгварского поджупана Штефана Петровая, проявил себя как талантливый педагог. В конце 1832 года епископ Григорий под угрозой лишения сана потребовал от него вернуться в Пряшев. Духнович приступил к прежним обязанностям, в 1833 году Таркович назначил его приходским священником в отдаленные села Комлошу и Биловежу. В это время Духнович сблизился с секретарем Пряшевской епархии В. Поповичем. В 1838 году Попович был назначен Мукачевским епископом, его хиротония должна была состояться во Львове, и он взял Духновича в свою свиту. Во время этой поездки весной 1838 года Духнович установил связи с деятелями русинского движения в Галиции и поддерживал их до конца жизни. В 1838 году переведен нотариусом в епархиальное управление в Унгваре. В 1843 году назначен каноником Пряшевской епархии и через год переехал в Пряшев.

Во время Венгерской революции 1848-1849 годов Духнович поддерживал идею объединения Закарпатья, Галиции и Буковины в отдельную провинцию в рамках Австрийской империи, которую не удалось реализовать. В начале апреля 1849 года венгерские революционные войска заняли Пряшев, в конце того же месяца Духнович был арестован революционными властями, доставлен в Кошице, чтобы предстать перед трибуналом. Только при помощи влиятельных знакомых его удалось вызволить из тюрьмы. В начале мая Духнович вернулся в Пряшев, который ему было запрещено покидать, за ним был установлен полицейский надзор. После революции до конца жизни находился под наблюдением австрийской полиции.

Будучи высокообразованным человеком, знатоком церковнославянского языка, Духнович, не оставляя обязанностей епархиального каноника, занялся в Пряшеве литературной и просветительной деятельностью. В 1850 году основал «Литературное заведение Пряшевское», первое литературное общество русинов Закарпатья. Ему удалось опубликовать в Вене, в Буде, в Перемышле, во Львове 12 изданий, среди которых - составленные Духновичем первые русинские литературные альманахи - «Поздравление русинов на новый год 1850», «Поздравление русинов на год 1852» и др., «Краткий землепис для молодых русинов» (1851 год) со сведениями по географии и истории, молитвенник «Хлеб души, или Набожные молитвы и песни для восточной церкви православных христиан» (1851 год) и др. Он пытался открыть собственную типографию, организовать печатный орган, музей, но в 1853 году императорским указом общество было закрыто. В 1862 году Духнович активно участвовал в создании Общества св. Иоанна Крестителя. Постоянно публиковал свои статьи в различных изданиях Галиции, Закарпатья, а также в «Вестнике Юго-Западной и Западной России». Был активным деятелем русинского движения в Закарпатье, с любовью относился к России, мечтал побывать там, но это ему не удалось. Отвергал идею создания отдельной украинской нации. Язык сочинений Духновича наиболее близок к русскому литкратурному языку, хотя некоторые исследователи отмечали его близость к «язычию» галицких «будителей».

С юности Духнович писал стихи, в т. ч. на венгерском, словацком языках, латыни. Сначала его лирика носила сентиментально-романтический характер, со временем основное место в ней заняла общественная, педагогическая, а также религиозная тематика. Духнович использовал художественное творчество для распространения просветительных идей. Стихотворение «Вручание» (1850 год), ставшее впоследствии народной песней, начинается строками: «Я Русин был, есьм и буду, / Я родился Русином. / Честный мой род не забуду, / Останусь его сыном». Слова стихотворения «Последняя моя песнь» (1862 год) также были положены на музыку, они стали завещанием автора молодым русинам: «Не берете чужи перя, / Бо то ваших лишь потеря. / С мыслию о горней жизни / Жийте благо для отчизны, / А чужины стережется, / Чуже в вас не устоится». Порой в стихах Духновича стирается грань между авторским текстом и фольклором. Кроме того, ему принадлежат две пьесы.

Духнович писал исторические и философские произведения, составлял календари (месяцесловы). Ему принадлежит «Истинная история карпато-россов» (1853 год), написанная с просветительскими целями. Особое место занимает его педагогическое наследие - учебники, хрестоматии. Наиболее крупной работой стало пособие для преподавателей «Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских». первая часть «Педагогия общая» была опубликована в 1857 году во Львове. вторая часть, возможно, была написана, но до настоящего времени не обнаружена. Духнович как гуманист проводит идею необходимости христианского воспитания молодежи. Несколько работ Духновича посвящено религиозным проблемам. Он написал «Историю Пряшевской епархии» (1846 год). В 1851 году в Буде был издан «Литургический катехизис », в котором Духнович изложил православную точку зрения на пресуществление Святых Даров. На него донесли римскому нунцию в Вене. Испытав серьезное давление со стороны Церкви, он согласился вырезать из книги некоторые страницы (часть тиража сохранилась в первоначальном виде). Во втором издании в 1854 года они были опущены. Многие произведения не были опубликованы при жизни Духновича, он передавал рукописи на хранение в библиотеки Галиции.

Перед смертью Духнович причастился из рук Пряшевского епископа Иосифа Гаганца. В Прешове создан театр его имени (1990 год), в Ужгороде действует Общество А. Духновича (1994 год), установлено несколько памятников Духновичу.

Сочинения:

История Пряшевской епархии. СПб., 1877; Истинная история карпато-руссов, или угорских русинов // РА. 1914. № 4. С. 528-559;

Твори: В 4 т. Пряшiв; Братислава, 1968-1989. Т. 1-3;

Вибранi твори. Ужгород, 2003;

О. Духнович: З наук. спадщини будителя. Ужгород, 2003.

Дополнительная литература:

Аристов Ф. Ф. Значение А. В. Духновича как угро-русского историка // РА. 1914. № 5. С. 144-155;

он же. А. В. Духнович // Он же. Карпато-русские писатели. М., 1916. Bridgeport, 1977р. Т. 1. С. 49-61;

Борисов И. К. Писатель-просветитель Закарпатья сер. XIX ст. А. Духнович: АКД. Ужгород, 1953;

Микитась В. Л. О. В. Духнович: Лiт.-крит. нарис. Ужгород, 1959;

Ричалка М. О. В. Духнович - педагог i освiтнiй дiяч. Пряшiв, 1959;

О. Духнович: Зб. мат-лiв наук. конф., присвяч. 100-рiччю з дня смерти: (1865-1965). Пряшiв, 1965.

Иллюстрация:

А. В. Духнович. Гравюра К. Вейермана. 60-е годы XIX века. (ГПИБ). Архив ПЭ.