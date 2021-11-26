Деак (венг. Deak), Ференц (17.10.1803, Шёйтёр ‒ 28.01.1876, Будапешт)

Де`ак (венг. Deák), Ференц (17.10.1803, Шёйтёр — 28.01.1876, Будапешт) — венгерский политический деятель, один из творцов Австро-венгерского соглашения 1867. Из семьи среднепоместного дворянина, юрист по образованию. В 1824—1833 осуществлял адвокатскую практику. С 1833 — депутат венгерского сейма в Пресбурге, где стал одним из лидеров либеральной парламентской оппозиции, поддерживавшей Л. Кошута. Выступал за права крестьян, свободу слова и вероисповедания, за отмену смертной казни. Во время революции 1848–1849 (см. Революции 1848—1849) был министром юстиции в первом венгерском правительстве. Когда революция переросла в освободительную войну, пытался вести переговоры между венгерским правительством и венским двором, после их провала отошел от политической деятельности и удалился в свое поместье . После поражения революции провозгласил политику пассивного сопротивления венским властям, его считали «совестью нации». В 1861 стал депутатом созванного в Пеште венгерского парламента, где являлся лидером так называемой Партии петиции, выступавшей за предъявление австрийскому императору Францу Иосифу петиции с требованием восстановления законов 1848. Д. добивался предоставления Венгрии внутреннего самоуправления в рамках единой империи. 15 апреля 1865 он опубликовал в газете «Пешти напло» знаменитую пасхальную статью, в которой изложил основные положения будущего австро-венгерского соглашения. Таким образом, Д. выступил за достижение примирения с Австрией и положил начало переговорам. После заключения в 1867 соглашения оставался лидером правящей парламентской партии (так называемой Партии Деака, преобразованной из Партии петиции), но в правительство Венгрии не входил. Вплоть до своего ухода из активной политической жизни в 1872 оказывал значительное влияние на политику Венгрии. Сыграл важную роль в разработке гражданского кодекса. В 1839 был избран членом Венгерской академии наук, с 1855 являлся ее президентом. Соч.: Adalék a Magyar közjoghoz. Budapest. 1987. Лит.: Király B. K. Ferenc Deak. Boston. 1976; Estók J. Deák Ferenc élete. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2003; Fazekas I., Malfèr S., Tusor P. (Hrsg.) Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Wien. 2011. Е. В. Котова.