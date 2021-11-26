АХИМА АНДРАША ДВИЖЕНИЕ (венг. Аchim)

Движение крестьян и сельскохозяйственных рабочих Венгрии в 1906—1911.

А. Ахим (1871, Бекешчаба — 14.05.1911, там же) — сын богатого крестьянина. В 1905—1906 и 1910—1911 депутат Государственного собрания. Автор законопроекта о выкупе владений крупных аграриев и Церкви (10 тыс. хольдов, или 5700 га), снижении налогов, введении равного и тайного избирательного права . В 1906 основал Независимую крестьянскую партию. Редактор «Крестьянской газеты». В 1908 партия Ахима выдвинула радикальные требования о разделе и передаче в аренду крестьянам владений (свыше 1000 хольдов), о самостоятельной таможне, демократизации администрации, прогрессивном налогообложении. В их поддержку были организованы многотысячные выступления в Алфельде. Отстаивая политическую самостоятельность крестьянства, Ахим считал, что рабочая партия «не должна руководить крестьянством». После убийства Ахима помещиками братьями Жилинскими движение заметно ослабло.

Автор статьи: Айрапетов А.Г.

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