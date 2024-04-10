9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Страна золота

Куббель Л.

Книга посвящена истории цивилизаций, созданных африканскими народами в средние века в Западном Судане. С первой половины I тысячелетия здесь сменяли друг друга богатые и могущественные государства-Гана, Текрур, Мали, Сонгай...До открытия Америки золото Судана было одним из главных двигателей мировой торговли. В долинах Нигера и Сенегала, на южных окраинах Сахара существовали крупные города, развитое ремесленное производство, шла оживленная духовная жизнь.