9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

История Африки в XIX – начале XX в.

Летнев А. Б. , Субботин В. А.

Коллективный труд излагает историю Африканского континента с 1800 по 1918 г. Рассмотрены общественно-экономические и политические проблемы традиционных обществ накануне европейских захватов, история становления антиколониальных сил и развития национально-освободительных движений. Во втором издании (первое издание вышло в 1967 г.) авторы использовали новые материалы, дополнили книгу разделами о культуре и др.