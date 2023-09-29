Радáма I

Радáма I ( малаг. Radama) (1792 (1793?), Антананариву, Имерина — 28.07.1828, Антананариву, Имерина) — король Имерины (1810–1828).

Сын Андрианампуйнимерины — объединителя Имерины, продолжил дело своего отца, подчинив своей власти большую часть Мадагаскара . Завоевал территорию к востоку от Имерины, взяв порт Туамасина в 1817, и вел менее успешную вой­ну с государством сакалавов на юго-западном побережье острова. Распространил свою власть на юг на территорию Бецилеу. Начал дипломатические контакты с европейскими державами, подписав договор с британским губернатором Маврикия сэром Р. Фаркаром в 1817. Договор требовал от Р. отказа от работорговли в обмен на признание его претензий на звание короля Мадагаскара и выплату компенсаций, состоявших из оружия, амуниции, золота и серебра, и помощь Велико­британии в проведении реформ. Были привлечены миссионеры из Лондонского миссионерского общества для создания малагасийской письменности на основе латинского алфавита, развития системы образования; основывались небольшие предприятия. Британские солдаты участвовали в обучении малагасийской армии, которая при Р. стала постоянной. В 1824 издал законы о создании флота; в 1826 были введены таможенные пошлины, ставшие важным источником дохода. После смерти в 1828 ему наследовал его двоюродный брат, правивший как Ранавалуна I.

Лит. : Мадагаскар: справочник. М., 2005; Емельянов А. Л. Радама I // История Африки в биографиях. М., 2012. С. 985–990. А. В. Воеводский.