ПРЕТОРИУС АНДРИС ВИЛЬХЕЛЬМУС ЯКОБУС

ПРЕТОРИУС АНДРИС ВИЛЬХЕЛЬМУС ЯКОБУС - южноафриканский политический деятель.

Из се­мьи пер­вых голландских ко­ло­ни­стов (бу­ров).

За­жи­точ­ный фер­мер, вы­пол­нял обя­зан­но­сти на­чаль­ни­ка ми­ли­ции ( народного опол­че­ния ) в восточных рай­онах Кап­ской ко­ло­нии.

В 1838 году при­нял уча­стие в «Ве­ли­ком тре­ке». Ко­ман­до­вал от­ря­дом бу­ров (около 460 людьми), ко­то­рый 16 декабря 1838 года одер­жал по­бе­ду над 5-ты­сяч­ным (по дру­гим дан­ным, 10-ты­сяч­ным) вой­ском зу­лу­сов.

С октября 1839 года гла­ва (пре­мьер-министр) рес­пуб­ли­ки На­тал, ос­но­ван­ной на зу­лус­ских зем­лях.

От­ка­зал­ся от за­вое­ва­ния всей тер­ри­то­рии зу­лу­сов, в январе 1840 года за­клю­чил с ни­ми со­юз. Воз­гла­вил борь­бу бу­ров На­та­ла про­тив анг­ли­чан, ко­то­рые зая­ви­ли свои пре­тен­зии на На­тал и зу­лус­ские зем­ли.

В 1842 году бу­ры под ко­мандованием Преториуса оса­ди­ли город Дур­бан, но бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­сту­пить.

В 1847 году сло­жил с се­бя обя­зан­но­сти ко­ман­дую­ще­го бур­ской ар­ми­ей, вме­сте с ча­стью бу­ров по­ки­нул На­тал и пе­ре­се­лил­ся в Транс­ва­аль.

В городе Рюс­тен­бург воз­гла­вил ан­ти­бри­тан­ские вы­сту­п­ле­ния, объ­яв­лен британскими вла­стя­ми бун­тов­щи­ком. Вёл с анг­ли­ча­на­ми пе­ре­го­во­ры о при­зна­нии Транс­ваа­ля не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­кой. В январе 1852 года под­пи­сал с ни­ми Сан­д­ри­вер­скую кон­вен­цию, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой Ве­ли­ко­бри­та­ния при­зна­ла не­за­ви­си­мость за­хва­чен­ной бу­ра­ми тер­ри­то­рии Транс­ваа­ля.

Пос­ле кон­чи­ны Преториуса глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми бур­ских по­се­лен­цев за рекой Ва­аль был на­зна­чен его сын - Мар­ти­нус Вес­сел Пре­то­ри­ус (1819-1901 годы), став­ший в 1856 году пер­вым пре­зи­ден­том об­ра­зо­ван­ной в том же го­ду рес­пуб­ли­ки Транс­ва­аль. В 1855 году он ос­но­вал го­род, на­зван­ный в честь от­ца Пре­то­рия (с 1860 года сто­ли­ца рес­пуб­ли­ки Транс­ва­аль).

Ос­тан­ки Преториуса пе­ре­за­хо­ро­не­ны 13 мая 1891 года на Ста­ром клад­би­ще города Пре­то­рия .

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