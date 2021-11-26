МУКРАНИ

Мукрани — руководители крупнейшего антифранцузского восстания в Алжире в 1871. Начавшись в январе с беспорядков, вызванных критическим положением Франции в период Парижской коммуны 1871 , оно продолжилось в марте, когда, под воздействием размещения в колонии беженцев из оккупированных Пруссией Эльзаса и Лотарингии, баш-ага (управитель) округа Мерджана, Си аль-Хаджж Мухаммад М., обеспокоенный сокращением своих прерогатив, выступил с требованием прекратить колонизацию алжирских земель европейскими переселенцами, распространение на мусульман нового законодательства, экспроприацию местного населения и набор алжирцев во французскую армию с последующей отправкой их на Франко-прусскую войну 1870—1871 . С опорой на 250 племен арабов и кабилов (общей численностью около 800 тыс. человек) и на суфийское братство-орден рахманийя, он установил контроль над всем востоком и частью юга страны, дав свыше 300 сражений. Внутренняя разобщенность и территориальная разрозненность повстанцев позволила колониальной администрации в мае нанести им поражение, и Си аль-Хаджж Мухаммад пал в бою. Восстание возглавил его двоюродный брат Ахмад Бу Мезраг М., который в июле также был разбит французскими войсками, усиленными за счет соединений, переброшенных из метрополии после ликвидации Коммуны. Тогда же попал в плен шайх рахманийи Хаддад. Дольше всего сопротивлялась Кабилия. Окончательное «усмирение» восставших последовало в январе 1872 с ликвидацией последних очагов их сопротивления в сахарских оазисах Уаргла и Туггурт и пленением Ахмада Бу Мезрага.

Лит. : Rinn L. Histoire de l’insurrection de 1871 en Algerie. Alger, 1891; Машкин М. H. Парижская Коммуна, Алжир и колониальный вопрос // Парижская Коммуна. Т. II. М., 1961. C. 155—180; Буазиз Й. Ас-Саура 1871. Даур ‘а’илатай ал-Мукрани ва-л-Хаддад. Алжир, 1975. Т. К . Кораев.