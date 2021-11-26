МОСЕЛЕКАТСЕ
МОСЕЛЕКАТСЕ - первый инкоси (верховный правитель) и основатель политического объединения народа матабеле (ндебеле). Один из полководцев зулусского вождя Чаки, возглавившего союз народов банту в борьбе с англо-бурским нашествием.
В 1822 году (или 1823 году) вышел из повиновения Чаки и увёл с подвластных ему земель несколько родов на территорию северной части современной ЮАР (район провансального Трансвааль).
Отколовшиеся от зулу роды стали этнической основой народа матабеле.
В 1837 году в ходе «Великого трека» матабеле были вытеснены бурами с территории Трансвааля, после чего они во главе с Моселекатсе перешли р. Лимпопо, разрушили государство народа розви, покорили шона и расселились на территории современого Зимбабве.
К середине XIX века Моселекатсе, опираясь на централизованную военную организацию матабеле, созданную по примеру зулусской, установил политическое господство над большей частью территории современного Зимбабве со столицей Булавайо.