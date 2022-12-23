МЛАДОАЛЖИРЦЫ

Младоалжирцы ( фр. Jeunes Algeriens, по аналогии с младотурками ) — члены общественных организаций нарождающейся буржуазии и современной интеллигенции в Алжире начала XX в. С 1905/1906 активно выражали свою позицию через агитацию в печати, петиции колониальным властям и посылку делегаций в Париж. Большинство, так называемые мусульмане-французы (в основном европеизированные алжирцы, получившие французское образование: их лидерами были Белькасем Бен-Тами, Шериф Бенхабилес, Омар Будерба), требовало уравнения алжирских арабов и берберов в правах с христианами и евреями и предоставления им политических (прежде всего гражданских) прав, выступая в то же время за усвоение соотечественниками французской культуры и языка. Созданная в 1912 партия «Молодой Алжир» выдвигала требования устранить налоговое неравенство «туземцев» и франко-алжирцев, расширить представительство мусульман в выборных органах и отменить дискриминационный «туземный кодекс» 1881, а в случае их неудовлетворения призывала единоверцев к отказу от службы в вооруженных силах Франции. Небольшая часть М., в основном связанная с богословами ( улама ), выступала в защиту арабского языка и культуры, за создание самостоятельного алжиро-тунисского государства. После Первой мировой войны последователи идей М. составили умеренное крыло национального движения в Алжире.

Лит. : Julien Ch.-A. L’Afrique du Nord en marche. Paris, 1952; Favrod Ch.-H . La revolution algerienne. Paris, [1959]; Ageron Ch.-R. Genese de l’Algerie algerienne. Saint-Denis, 2005. Т. К . Кораев.