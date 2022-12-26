МАХДИСТОВ ГОСУДАРСТВО

Махдистов государство — государство, созданное в Судане в 1885 в результате восстания Махди Суданского против англо-египетских властей и просуществовавшее до 1899. Ядром государства стал горный район Нуба в Южн. Кордофане, куда в конце 1881 махди Мухаммад Ахмад привел отряд своих сторонников. В результате непрерывной цепи побед над англо-египетскими войсками к 1885 вся территория Судана, за исключением Суакина и Вади Хальфа на севере перешла в руки повстанцев. Победив, махдисты стали именовать себя не фукара («бедняки»), а асйад («господа»), что отразило перемену в их самосознании и социальном составе.

После смерти махди власть перешла к его трем заместителям-халифам. Опираясь на поддержку соплеменных кочевников-баггара, соперников одолел халиф Абдалла ат-Та‘аиши. Вскоре Махдистский Судан превратился в теократическое государство, управляемое баггара. Началось перерождение суданского общества. Ускорился процесс этногенеза арабо-суданцев, племенные различия нивелировались. Неарабские этнические группы подвергались ассимиляции. Владычество баггара вызывало недовольство в городах, вспыхивали восстания в сельской местности. Халиф, его ближайшие родственники и баггарские шейхи захватили лучшие земли в долине Нила. Вследствие войны и последовавшего голода население Судана уменьшилось вдвое, экономика была подорвана. Чтобы компенсировать потери казны из-за упадка торговли, лидеры махдистов ввели монополию на продажу рабов, золота, слоновой кости, гуммиарабика и ряда других товаров, прибегли к введению новых налогов и порче монеты.

Халиф и его сторонники всемерно укрепляли свою власть. Критика высказываний махди и его преемника считалась богохульством и каралась смертью. В новой столице Омдурмане была воздвигнута величественная гробница махди, куда мусульмане были обязаны совершать паломничество взамен хаджжа в Мекку . Халиф Абдалла придерживался твердой установки на джихад, однако его попытки атаковать Египет, Эритрею и Экваторию (в совр. Южн. Судане) в 1889—1893 провалились, и в 1896 англо-египетская армия предприняла новое наступление на Судан. В сентябре 1898 пал Омдурман. Войска халифа оказывали ожесточенное сопротивление, но население не откликнулось на его призыв развернуть партизанскую войну. Халиф погиб в ноябре 1899, отдельные махдистские отряды продолжали сопротивление до 1909.

Лит.: Смирнов С. Р. Восстание махдистов в Судане. М., 1950; Trimingham J. S. Islam in the Sudan. Oxford, 1965; Кобищанов Ю. М. Судан // История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. М., 1976; Его же. Восстание махдистов. Махдистское государство // История Судана в новое и новейшее время. М., 1992. С. 59—90. Т. Ю. Кобищанов.