Леопольд II – бельгийский Гитлер XIX века Даже на фоне колониальных зверств британцев, французов, португальцев и прочих, примером абсолютно патологической жестокости может считаться бельгийский король Леопольд II. Который был фанатичным сторонником колониализма и процветания своей страны за счёт ограбления колоний.

Даже на фоне колониальных зверств британцев, французов, португальцев и прочих, примером абсолютно патологической жестокости может считаться бельгийский король Леопольд II. Который был фанатичным сторонником колониализма и процветания своей страны за счёт ограбления колоний. Однако сама идея колонизация была непопулярна в Бельгии, и многочисленные попытки короля убедить в своих подходах политиков, считающих захват колоний рискованной и дорогостоящей авантюрой без очевидной выгоды для страны, не увенчались успехом. И тогда Леопольд основал в Африке формально независимое "Свободное государство Конго", владельцем которого с 1876 по 1908 год был лично он, ни перед кем не отчитываясь. При этом площадь этих новых земель в 76 раз превышала размеры самой Бельгии.

"Я начал работу в Конго в интереса цивилизации и ради блага Бельгии" – надпись на памятнике Леопольду II в Арлеме, Бельгия.

Стремясь выжать из колонии максимальную выгоду, Леопольд для увеличения производительности слоновой кости и каучука подвергал местное население не просто жесточайшей эксплуатации, но и жестоким истязаниям, а впоследствии и геноциду. Все жители Конго считались рабами короля, и, например, за невыполнение нормы на работе им полагалось отсечение руки или смертная казнь. При этом представители колониальных силовых структур обязаны были в качестве доказательства того, что они застрелили кого-то, предоставить отрубленные руки своих жертв. Иначе они подпадали под подозрение, что используют дорогие (поставлялись из Европы) боеприпасы для охоты, а то и для подготовки мятежа. То есть, "квоты на каучук" частично выплачивались отрубленными руками. А поскольку выполнить их было почти нереально, случалось, что деревня нападала на деревню, чтобы собрать там отрубленные руки.

"Когда вам выдали винтовку с 10 патронами, а по возвращении у вас их оставалось восемь, вам нужно было доказать, что два патрона использованы по назначению, а не для охоты, например. Поэтому для отчета жертвам отрубали конечности и приносили их офицерам. В результате квоты на каучук были частично выплачены отрезанными руками" , –профессор политологии Портлендского университета Брюс Гилли.

Широко использовался захват заложников, хотя Леопольд не провозглашал это официальной политикой, а власти в Брюсселе это отрицали, но администрация предоставила каждой станции в Конго руководство о том, как брать заложников для принуждения местных жителей к "выполнению квоты". Заложниками могли быть мужчины, женщины, дети, старейшины или даже сами вожди. Их содержали в тюрьмах в жутких условиях. Например, на постах в Бонганданге и Момпоно в 1899 году было зарегистрировано от трех до десяти смертей заключенных в день. Ещё Леопольд санкционировал создание детских колоний, в которые похищали осиротевших конголезцев: там католические миссионеры учили их работать или делали солдатами. Более 50 % детей, отправленных в такие школы, умерли от болезней, и ещё тысячи погибли во время принудительных маршей в колонии.

"Когда я бегло исследовал местность, то видел скелеты, повсюду скелеты. То, как они лежали, говорило о совершённых тут зверствах" - британский путешественник Эварт Гроган в 1899г.

При этом творимые зверства бельгийская пресса оправдывала тем, что в осваиваемых районах Конго проживают племена, практикующие каннибализм, а потому суровые меры бельгийских колонистов направлены, якобы, на "гуманитарную" деятельность, чтобы улучшить и цивилизовать жизнь коренных народов. Бельгийцы верили, ибо При Леопольде II в Бельгии наступил настоящий промышленный бум. За счёт огромных богатств, вывозимых из Конго, король финансировал государственные и частные масштабные строительные проекты в Бельгии и за рубежом - спонсировал постройку Королевской Галереи, Ипподрома Веллингтона и Парка Марии Генриетты в Остенде, Королевский музей Центральной Африки в Тервюрене, Парк Пятидесятилетия в Брюсселе и массу других.

"Сначала он покупал каучук, потом он стал покупать его по более заниженным ценам. После этого ему пришла в голову абсолютно гениальная идея – почему бы не брать его даром" - профессор кафедры всеобщей истории РУДН им. П. Лумумбы Сергей Воронин.

При этом, по данным бельгийских источников, в 1887 году объём производства каучука в Конго составлял около 30 тонн, через 10 лет к 1897 году он увеличился в 40 с лишним раз (около 1300 тонн), а в 1903 году составлял уже около 5900 тонн. Ценою были жизни конголезцев: за время "хозяйствования" Леопольда в Конго численность населения там, согласно ряду источников, сократилась с 30 млн в 1884 году до 15 млн в 1915 году.