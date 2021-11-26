В закладки
КЕТЧВАЙО
КЕТЧВА́ЙО - последний инкоси (правитель) зулу в 1872-1879 годах.
Продолжил деятельность Чаки и Дингаана по укреплению военной организации зулусов, способствовал внедрению огнестрельного оружия. В период англо-зулусской войны 1879 года одержал 22.01.1879 года крупную победу при Исандлване, однако уже 04.07.1879 года потерпел жестокое поражение при Улунди. Был взят в плен и вывезен в Кейптаун, а затем в Великобританию. В январе 1883 года восстановлен британским правительством как инкоси центральной части Зулуленда. В ходе междоусобной войны разгромлен одним из вождей зулу - Сибебу и лишён власти.
301
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится