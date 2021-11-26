КАБАРЕГА

КАБАРЕГА, КАБАЛЕГА ЧВА II - пра­ви­тель государствава Унь­о­ро (западной об­лас­ти современной Уган­ды), национальный ге­рой Уган­ды.

В 1870 году одер­жал по­бе­ду в борь­бе за пре­стол. При­дя к вла­сти, соз­дал по­сто­ян­ную ар­мию и при­сту­пил к за­хва­ту тер­ри­то­рий со­сед­них го­су­дарств. В 1890 году воз­гла­вил борь­бу ньо­ро с британскими ко­ло­ни­за­то­ра­ми (с 1897 года в сою­зе с пра­ви­те­лем Бу­ган­ды Д. Мван­гой). В 1898 году фор­маль­но ли­шён вла­сти анг­ли­ча­на­ми, в 1899 году взят ими в плен и со­слан на Сей­шель­ские острова. В 1972 году во­до­пад Мер­чи­сон-Фолс на реке Вик­то­рия-Нил в Уган­де пе­ре­име­но­ван в во­до­пад Ка­ба­ре­га.

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