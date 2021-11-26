В закладки
КАБАРЕГА
КАБАРЕГА, КАБАЛЕГА ЧВА II - правитель государствава Уньоро (западной области современной Уганды), национальный герой Уганды.
В 1870 году одержал победу в борьбе за престол. Придя к власти, создал постоянную армию и приступил к захвату территорий соседних государств. В 1890 году возглавил борьбу ньоро с британскими колонизаторами (с 1897 года в союзе с правителем Буганды Д. Мвангой). В 1898 году формально лишён власти англичанами, в 1899 году взят ими в плен и сослан на Сейшельские острова. В 1972 году водопад Мерчисон-Фолс на реке Виктория-Нил в Уганде переименован в водопад Кабарега.
499
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится