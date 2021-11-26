ИТAЛО-ЭФИOПСКИЕ ВOЙНЫ

ИТAЛО-ЭФИOПСКИЕ ВOЙНЫ - вой­ны Ита­лии про­тив Абис­си­нии (Эфио­пии) в конце XIX-XX веков с це­лью её ко­ло­ни­за­ции.

Ита­ло-эфи­оп­ская вой­на 1895-1896 годов (смотрите Итало-эфиопские договоры ). По­пыт­ки рас­ши­рить свои вла­де­ния в Северо-Восточной Аф­ри­ке за счёт Эфио­пии Ита­лия пред­при­ни­ма­ла с 1869 года. В феврале 1885 года италь­ян­цы за­вла­де­ли пор­том Mac­cayа и при­бреж­ны­ми рай­она­ми Крас­но­го моря, по­сте­пен­но про­дви­га­ясь в глубь Эфио­пии. Од­на­ко в январе 1887 года эфи­опские вой­ска близ города Саа­ти на­нес­ли тя­жё­лое по­ра­же­ние итальянскому экс­пе­диционному кор­пу­су. В январе 1890 года Ита­лия ок­ку­пи­ро­ва­ла провинцию Тиг­ре (ны­не Ты­грай) и, вос­поль­зо­вав­шись раз­но­чте­ния­ми в Уч­чаль­ском до­го­во­ре 1889 года, за­кре­п­ляв­шем за ней ряд тер­ри­то­рий, офи­ци­аль­но объ­я­ви­ла об ус­та­нов­ле­нии про­тек­то­ра­та над всей Эфио­пи­ей, что и по­слу­жи­ло при­чи­ной вой­ны 1895-1896 годов.

Для от­по­ра аг­рес­сии эфи­опский император Ме­не­лик II сфор­ми­ро­вал ар­мию чис­лен­но­стью свыше 90 тыс. человек, в т. ч. около 30 тыс. пе­хотин­цев и свыше 10 тыс. ка­ва­ле­ри­стов с 32 ору­дия­ми в соб­ст­вен­но императорской ар­мии и свыше 40 тыс. пе­хо­тин­цев и 10 тыс. ка­ва­ле­ри­стов в от­ря­дах пра­ви­те­лей про­вин­ций. В бою при Ам­ба-Ала­ге (07.12.1895 года) и сра­же­нии при Адуа эфи­опские вой­ска нанес­ли по­ра­же­ние итальянской ар­мии (ко­мандующий - генерал О. Ба­рать­е­ри; около 18 тыс. человек). По до­го­во­ру, под­пи­сан­но­му 26.10.1896 года в Ад­дис-Абе­бе, Ита­лия вы­ну­ж­де­на бы­ла при­знать пол­ный су­ве­ре­ни­тет Эфио­пии.

Ита­ло-эфи­оп­ская вой­на 1935-1936 годов и ок­ку­па­ция Эфио­пии

По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны Ита­лия, не­до­воль­ная пе­ре­де­лом ми­ра, к началу 1930-х годов со­средо­то­чи­ла в сво­их ко­ло­ни­ях Эрит­рее и Итальянском Со­ма­ли 300-ты­сяч­ную ар­мию, имев­шую на воо­ру­же­нии 700 ору­дий, около 200 тан­ков и 170 са­мо­лё­тов. В 1934-1935 годах она спро­во­ци­ро­ва­ла несколько по­гра­нич­ных кон­флик­тов с Эфио­пи­ей [в рай­онах Уал-Уал (Уа­лу­ал), Уар­дер, Аф­дуб, Гер­ло­гу­би]. Эфи­опское пра­ви­тель­ст­во, стре­мясь из­бе­жать вой­ны, не­од­но­крат­но об­ра­ща­лось за по­мо­щью в Ли­гу На­ций и от­ве­ло вой­ска на 30 км в глубь стра­ны. Не­смот­ря на это, 03.10.1935 года итальянская ар­мия под ко­мандованием генерала Э. де Бо­но (с кон­ца но­яб­ря - мар­ша­ла П. Ба­до­льо) без объ­яв­ле­ния вой­ны втор­глась на тер­ри­то­рию Эфио­пии.

Ей про­ти­во­стоя­ла эфи­опская ар­мия чис­лен­но­стью около 400 тыс. человек под ко­мандованием императора Хай­ле Се­лас­сие I, сфор­ми­ро­ван­ная из пло­хо воо­ру­жён­ных и не­обу­чен­ных от­ря­дов опол­чен­цев (императорская гвар­дия на­счи­ты­ва­ла около 10 тыс. человек, ещё около 50 тыс. человек ра­нее слу­жи­ли в итальянской ар­мии). В декабре 1935 года в ре­зуль­та­те ак­тив­ных контр­на­сту­па­тель­ных дей­ст­вий эфи­опской ар­мии про­дви­же­ние итальянских войск на се­ве­ре стра­ны бы­ло при­ос­та­нов­ле­но. Од­на­ко в начале 1936 года по­сле уси­ле­ния сво­ей груп­пи­ров­ки войск италь­ян­цы во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние, под­дер­жав его мас­си­ро­ван­ны­ми на­лё­та­ми авиа­ции и при­ме­не­ни­ем от­рав­ляю­щих ве­ществ. Вес­ной 1936 года в сра­же­ни­ях при Май-Чио и при озере Ашан­ги они раз­гро­ми­ли наи­бо­лее бое­спо­соб­ную часть эфи­опской ар­мии, вклю­чая императорскую гвар­дию. 5 мая итальянские вой­ска за­ня­ли Ад­дис-Абе­бу.

Од­но­вре­мен­но на юге стра­ны бы­ли за­хва­че­ны Ди­ре­да­ва, Ха­рар и др. важ­ные рай­оны. Император Хай­ле Се­лас­сие I по­ки­нул Эфио­пию. Пра­ви­тель­ст­во Ита­лии 1 ию­ня зая­ви­ло об об­ра­зо­ва­нии ко­ло­нии Итальянская Восточная Аф­ри­ка в со­ста­ве Эфио­пии, Эрит­реи и Итальянского Со­ма­ли. По­сле раз­гро­ма эфи­опской ар­мии борь­ба с итальянскими вой­ска­ми про­дол­жа­лась пар­ти­зан­ски­ми от­ря­да­ми, соз­дан­ны­ми из бывших ар­мей­ских час­тей и гражданского на­се­ле­ния. В хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны в январе 1941 года в Эфио­пию всту­пи­ли британские вой­ска, ко­то­рые во взаи­мо­дей­ст­вии с эфи­опскими пар­ти­зан­ски­ми со­еди­не­ния­ми 6 апреля ос­во­бо­ди­ли Ад­дис-Абе­бу, а к концу 1941 года - всю тер­ри­то­рию стра­ны.

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