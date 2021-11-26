ИТAЛО-ЭФИOПСКИЕ ВOЙНЫ
ИТAЛО-ЭФИOПСКИЕ ВOЙНЫ - войны Италии против Абиссинии (Эфиопии) в конце XIX-XX веков с целью её колонизации.
Итало-эфиопская война 1895-1896 годов (смотрите Итало-эфиопские договоры). Попытки расширить свои владения в Северо-Восточной Африке за счёт Эфиопии Италия предпринимала с 1869 года. В феврале 1885 года итальянцы завладели портом Maccayа и прибрежными районами Красного моря, постепенно продвигаясь в глубь Эфиопии. Однако в январе 1887 года эфиопские войска близ города Саати нанесли тяжёлое поражение итальянскому экспедиционному корпусу. В январе 1890 года Италия оккупировала провинцию Тигре (ныне Тыграй) и, воспользовавшись разночтениями в Уччальском договоре 1889 года, закреплявшем за ней ряд территорий, официально объявила об установлении протектората над всей Эфиопией, что и послужило причиной войны 1895-1896 годов.
Для отпора агрессии эфиопский император Менелик II сформировал армию численностью свыше 90 тыс. человек, в т. ч. около 30 тыс. пехотинцев и свыше 10 тыс. кавалеристов с 32 орудиями в собственно императорской армии и свыше 40 тыс. пехотинцев и 10 тыс. кавалеристов в отрядах правителей провинций. В бою при Амба-Алаге (07.12.1895 года) и сражении при Адуа эфиопские войска нанесли поражение итальянской армии (командующий - генерал О. Баратьери; около 18 тыс. человек). По договору, подписанному 26.10.1896 года в Аддис-Абебе, Италия вынуждена была признать полный суверенитет Эфиопии.
Итало-эфиопская война 1935-1936 годов и оккупация Эфиопии
После Первой мировой войны Италия, недовольная переделом мира, к началу 1930-х годов сосредоточила в своих колониях Эритрее и Итальянском Сомали 300-тысячную армию, имевшую на вооружении 700 орудий, около 200 танков и 170 самолётов. В 1934-1935 годах она спровоцировала несколько пограничных конфликтов с Эфиопией [в районах Уал-Уал (Уалуал), Уардер, Афдуб, Герлогуби]. Эфиопское правительство, стремясь избежать войны, неоднократно обращалось за помощью в Лигу Наций и отвело войска на 30 км в глубь страны. Несмотря на это, 03.10.1935 года итальянская армия под командованием генерала Э. де Боно (с конца ноября - маршала П. Бадольо) без объявления войны вторглась на территорию Эфиопии.
Ей противостояла эфиопская армия численностью около 400 тыс. человек под командованием императора Хайле Селассие I, сформированная из плохо вооружённых и необученных отрядов ополченцев (императорская гвардия насчитывала около 10 тыс. человек, ещё около 50 тыс. человек ранее служили в итальянской армии). В декабре 1935 года в результате активных контрнаступательных действий эфиопской армии продвижение итальянских войск на севере страны было приостановлено. Однако в начале 1936 года после усиления своей группировки войск итальянцы возобновили наступление, поддержав его массированными налётами авиации и применением отравляющих веществ. Весной 1936 года в сражениях при Май-Чио и при озере Ашанги они разгромили наиболее боеспособную часть эфиопской армии, включая императорскую гвардию. 5 мая итальянские войска заняли Аддис-Абебу.
Одновременно на юге страны были захвачены Диредава, Харар и др. важные районы. Император Хайле Селассие I покинул Эфиопию. Правительство Италии 1 июня заявило об образовании колонии Итальянская Восточная Африка в составе Эфиопии, Эритреи и Итальянского Сомали. После разгрома эфиопской армии борьба с итальянскими войсками продолжалась партизанскими отрядами, созданными из бывших армейских частей и гражданского населения. В ходе Второй мировой войны в январе 1941 года в Эфиопию вступили британские войска, которые во взаимодействии с эфиопскими партизанскими соединениями 6 апреля освободили Аддис-Абебу, а к концу 1941 года - всю территорию страны.