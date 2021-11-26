ИТАЛО-ЭФИОПСКИЕ ДОГОВОРЫ 1889, 1896, 1928
ИТАЛО-ЭФИОПСКИЕ ДОГОВОРЫ 1889, 1896, 1928 годов:
Договор 1889 года о дружбе и торговле - смотри Уччальский договор 1889 года.
Аддис-Абебский мирный договор 1899 года был подписан 26 октября в Аддис-Абебе, завершил итало-эфиопскую войну 1895-1896 годов (см. Итало-эфиопские войны). Аннулировал Уччальский договор 1889 года.
Согласно условиям договора, Италия признавала полную независимость Эфиопии. Договор предусматривал, что в течение года со дня его заключения представители сторон определят границу между Эфиопией и Эритреей. Временная граница была проведена по линии рек Мэрэб - Бэлес - Муна, что означало отказ Италии от эфиопской провинции Тигре (ныне Тыграй). Италия принимала на себя обязательства не делать никаких территориальных уступок другим странам, а в случае ухода из Эритреи передать её земли Эфиопии. Одновременно была заключена конвенция об освобождении военнопленных, предусматривавшая возмещение Италией расходов на содержание пленённых итальянских солдат и офицеров. Установленная сумма (10 миллионов франков) была выплачена в 1897-1898 годах. По условиям договора, подписанного в Аддис-Абебе 10 июля 1990 года, временные границы между Эфиопией и Эритреей признавались постоянными.
Договор 1928 года заключён 2 августа в Аддис-Абебе сроком на 20 лет. Был подписан по инициативе эфиопской стороны, обеспокоенной соглашением 1925 года между Великобританией и Италией о разделе Эфиопии на сферы влияния. Договор обязал Италию и Эфиопию не предпринимать никаких действий, способных ущемить суверенитет друг друга. Специальная конвенция договора предусматривала постройку автодороги Асэб (Эритрея) - Дэссе и создание в Асэбе свободной зоны площадью 6 тысяч м2 для осуществления внешнеторговых операций Эфиопии. Заключение в 1935 году итало-французского соглашения, предоставившего Италии свободу действий в Эфиопии, фактически лишило силы договор 1928 года.