Эфиопия в эпоху колониализма Эфиопия стала единственной африканской страной, отстоявшей свою независимость от европейской колонизации. В немалой степени заслуга в этом – древность её истории.

Эфиопия стала единственной африканской страной, отстоявшей свою независимость от европейской колонизации. В немалой степени заслуга в этом – древность её истории: Эфиопия – ровесница древнеегипетской цивилизации, где имелась даже эфиопская династия фараонов, отсюда же родом упомянутая в Библии царица Савская. Э Императоры первой династии, согласно легенде, вели свой род от библейского царя Соломона и царицы Савской. Известна ещё в VIII веке до н. э. и древнеэфиопская государственность – царство Даамат. Всё то позволило сформировать за века государственности монолитный народ, возникший от смешения местного кушитского населения с пришлым семитским с территории нынешнего Йемена, в итоге возникла древнеэфиопская народность "агази".

Таким образом, в Эфиопии, в отличие от большинства африканских территорий европейцы столкнулись не с набором диких племён, а со сложившимся древним народом, антропологически отличающемся от негроидной расы, имеющим огромный опыт государственности и с середины IV века –христианство (ныне – православное) в качестве государственной религии.

В XIX веке после длительного периода феодальной раздробленности императором стал реформатор Теодорос II, правивший в 1853—1868гг и создавший практически регулярную армию и заключивший конкордат (союз) с христианской церковью. Что интересно, был он категорическим противником колониализма, и на требование допустить в страну католических миссионеров ответил: "Я хорошо знаю тактику европейцев. Когда они хотят захватить государство Востока, они сначала посылают миссионеров, затем консулов, чтобы защитить миссионеров, затем батальоны, чтобы защитить консулов. Я не какой-нибудь индийский раджа, чтобы быть осмеянным подобным образом. Я предпочитаю иметь дело сразу с батальонами". Он не понимал, почему христианский мир делится на несколько церквей и как христиане могут воевать против христиан в союзе с мусульманами (Крымская война).

В 1867 году началась англо-эфиопская война: воспользовавшись бунтом против императора ряда крупных феодалов, англичане высадили группировку под командованием генерала Роберта Нейпира в 13 000 солдат англо-индийских войск, которых сопровождали 40 000 вьючных животных. Подкуп местных феодалов позволил англичанам за три месяца преодолеть 640 км. Решающее сражение произошло 9 апреля 1868 года: вооружённая в основном копьями эфиопская армия была разбита, а 13 мая крепость Макдэла, где укрылся император, была взята. Теодорос II, чтобы не попасть в руки врагов, застрелился. Однако покорить Эфиопию не удалось, началась повсеместная партизанская война, обошедшаяся Великобритании в огромную сумму - 8 600 000 фунтов стерлингов ( современным эквивалентом этой суммы будет внушительная цифра в ~550,000,000, что примерно равно 1\2-1\3 годового бюджета современной Англии) . Парламент велел отозвать армию, и уходя Непир уничтожил до основания Макдэлу вместе с христианскими церквями.

После гибели Теодороса II его сильнейшие соперники начали борьбу за верховную власть над всей страной, которую англичане всячески раздували поставками оружия, они же поощряли войны Эфиопии с мусульманским Египтом. Сменилось несколько императоров, пока на престол пришёл Менелик II (правил в 1889—1913гг), также убеждённый реформатор: при нём была открыта первая государственная школа, построен первый госпиталь, созданы первые в стране министерства. Император заботился о строительстве дорог и телеграфных линий, а в 1894 г. он предоставил французам концессию на строительство железной дороги Аддис-Абеба — Джибути. Тем временем на роль главных претендентов на колонизацию Эфиопии стали итальянцы, действовавшие заодно с англичанами.

После ряда территориальных захватов между Италией и Эфиопией 2 мая 1889 г. был подписан Уччальский договор о дружбе и торговле, по которому Менелик признал за Италией некоторые не контролируемые им области. Но В 1889 г. итальянцы захватили Кэрэн, Асмэра, Гура, Хамасен, Сэрае и Акэле-Гузай, а 1 января 1890 г. создали свою колонию, а затем объявили, что Эфиопия якобы признала итальянский протекторат. Тогда Менелик II прекратил переговоры с Италией о границах и в апреле 1891 г. он обратился к европейским державам с протестом. Из великих держав Франция и Россия отказались признать итальянский протекторат над Эфиопией, его признавала лишь Англия. И в марте 1895 г. началась Первая итало-эфиопская война. Итальянцы к октябрю 1895 г. заняли ряд крупных городов, но Менелик, получивший из Франции и России огромные партии оружия, продолжил борьбу. Причём, его поддержали все подвластные народности и даже ранее враждовавшие с ним феодалы. Итальянцы пытались действовать подкупом, но эфиопы либо отказывались от денег и оружия, либо брали всё это и потом отправляли Менелику.

7 декабря 1895 г. состоялась битва при Амба-Алаге рас Мэконнын, в которой с 15 тыс. эфиопов уничтожили 2,5-тыс. итальянский отряд с 4 орудиями, после чего осадили и 21 января 1896 г. взяли крепость Мэкэле. А 1 марта 1896 г. 17-тысячная итальянская армия генерала Баратьери была наголову разгромлена, потеряв 11 тыс. убитыми и ранеными и 3,6 тыс. пленными, всю артиллерию, множество современных винтовок. Эфиопы же потеряли 6 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными. 26 октября 1896 г. в Аддис-Абебе был заключён мирный договор, по которому Италия не только признала независимость Эфиопии, но и уплатила ей контрибуцию.