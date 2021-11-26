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ДИНГААН
ДИНГААН (Dingaan), Дингане - верховный вождь зулу в 1828-1840 годах.
Пришёл к власти, убив верховного вождя, своего сводного брата Чаку. Стремился к укреплению зулусского государства, возглавил вооружённую борьбу против бурских и английских колонизаторов. В феврале 1838 года инициировал убийство группы буров во главе с П. Ретифом, прибывшим к нему с дипломатической миссией. 16.12.1838 года войско Дингаана было разбито в долине реки Инкоме бурскими переселенцами (смотреть Англо-буро-зулусская война 1838-1840). В январе 1840 года при активной поддержке буров Дингаана был свергнут братом Мпандой. Бежал в Свазиленд, где был убит.
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