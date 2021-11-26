ДИНГААН

ДИНГААН (Dingaan), Дингане - верховный вождь зулу в 1828-1840 годах.

При­шёл к вла­сти, убив вер­хов­но­го во­ж­дя, сво­его свод­но­го бра­та Ча­ку. Стре­мил­ся к ук­ре­п­ле­нию зу­лус­ско­го го­су­дар­ст­ва, воз­гла­вил во­оружённую борь­бу про­тив бур­ских и английских ко­ло­ни­за­то­ров. В феврале 1838 года ини­ции­ро­вал убий­ст­во груп­пы бу­ров во гла­ве с П. Ре­ти­фом, при­бывшим к не­му с ди­пло­ма­тической мис­си­ей. 16.12.1838 года вой­ско Дингаана бы­ло раз­би­то в до­ли­не реки Ин­ко­ме бур­ски­ми пе­ре­се­лен­ца­ми (смотреть Анг­ло-­бу­ро-­зу­лус­ская вой­на 1838-1840). В январе 1840 года при ак­тив­ной под­держ­ке бу­ров Дингаана был сверг­нут бра­том Мпан­дой. Бе­жал в Сва­зи­ленд, где был убит.