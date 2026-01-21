Англо-бурская война: причины и последствия Британия, нуждавшаяся в опорном пункте по дороге к своим индийским владениям, утвердилась в Южной Африке в 1795 году, захватив основанную голландцами Капскую колонию.

Причины войны

Британия, нуждавшаяся в опорном пункте по дороге к своим индийским владениям, утвердилась в Южной Африке в 1795 году, захватив основанную голландцами Капскую колонию. В 1803—1806 годах Нидерланды вернули её себе, но на Венском конгрессе 1814 года (по итогам Наполеоновских войн) власть Англии над южной Африкой была закреплена официально. Что касается буров, то им было всё равно, другое дело – им не нравилось повышение налогов и то, что с новыми властями приходилось общаться по-английски.

В 1835 году около 15 тысяч буров, бросив свои хозяйства, начали переселяться на ещё не освоенные земли к северу от Капского полуострова, основав там две республики – Оранжевую и Трансвааль, признанные Англией в середине 1850-х годов. Но вот в 1866 году на границе Трансвааля нашли алмазы, а в 1886 году – ещё и крупное месторождение золота, после чего туда хлынули тысячи искателей лёгкой наживы, в основном – англичан. Буры называли их "ойтландеры" (на местном наречии – "пришельцы"). Всей добывающей промышленностью завладели англичане. Именно тогда Сесил Родс создал знаменитую сегодня алмазную империю "Де Бирс".

К началу 1890-х годов число "ойтландеров" превысило 200 тысяч человек, что почти равнялось численности граждан бурских республик. Это было уже опасно, и буры принялись всячески ущемлять "ойтландеров" налогами и ограничениями (так было запрещено занимать государственные должности лицам, не исповедующим господствующий у буров кальвинизм).

Англичане вступились за своих: в 1877 году Теофилиус Шэпстоун с 26 конными полицейскими доскакал из Капа до столицы Трансвааля Претории и объявил об аннексии республики Британской империей. И уже через три года кругом появились форты с английскими гарнизонами. Но бурам по-прежнему было всё равно: лишь бы британские солдаты не вытаптывали их пастбища. Однако, когда англичане издали приказ - взыскать с буров налоговые недоимки, якобы недоплаченные ими аж с 1830-х годов (с момента их переселения из Капской колонии), они возмутились, в 1881 году сели на коней и выгнали англичан со всех свои земель. Но это была не война, а баловство: в крупнейшем сражении этой Первой англо-бурской войны погибли 84 англичанина и 14 буров.

После подписания перемирия Англия ещё несколько месяцев продолжала считать бурские республики своей колонией, хотя большинство буров об этом и не подозревали. К 1894 году по доходам на душу населения (в расчёт принимались только граждане) Трансвааль стал одним из богатейших государств мира. При этом законов, ограничивающих права чужаков, становилось всё больше. В 1894 году 35 тысяч ойтландеров подали петицию о необходимости реформ, но её отвергли на основании письма 993 буров, которые требовали оставить всё как есть. Таким образом, ситуация зашла в тупик.

Война

Началось всё с военных провокаций англичан. 29 декабря 1895 года помощник премьера Капской колонии Линдер Джеймсон, имея 500 кавалеристов с несколькими пулемётами и лёгкими пушками, совершил налёт на Йоханнесбург с целью поднять общее восстание ойтландеров, свергнуть власть буров и присоединить их земли к английским владениям. Но уже через 4 дня англичан окружили и взяли в плен. Обошлись, правда, с ними милостиво: рядовых выслали в Капскую колонию, а руководителей приговорили к небольшим срокам и серьёзным штрафам. Однако, все понимали, что этим дело не кончится.

В сентябре 1899 года Трансвааль и Оранжевая республика предъявили Британии совместный ультиматум с требованием отвести от своих границ английские гарнизоны, а прибывшие за последний год в Капскую колонию пополнения отослать из Африки. Разумеется, англичане ультиматум отвергли, и тогда 12 октября войска Трансвааля перешли границу и вторглись на территорию британской колонии. Началась англо-бурская война. Буры не имели постоянной армии, но все поголовно были вооружены, поэтому сумели мобилизовать 28-тысячное ополчение, значительно превышавшее силы Капской колонии. Буры осадили города Мафекинг, Ледисмит и Кимберли и двинулись вглубь британской территории.

При этом мировое общественное мнение явно было на стороне буров. В Южную Африку прибыли толпы добровольцев, в основном – из недолюбливавших Англию Франции, Германии, США и России. Был сформирован даже Иностранный легион из 2,5 тысяч бойцов. А кайзер Германии Вильгельм II прислал корабли с вооружением, благодаря чему войска буров были оснащены новейшими многозарядными винтовками Маузера. Однако наступление застопорилось, а Англия, будучи "владычицей морей", быстро переправила в Африку войска, доведя свою группировку к декабрю 1899 года до 120 тысяч человек. При том, что даже при поголовной мобилизации мужского населения обе бурские республики не могли выставить более 47 тысяч бойцов. Что касается чернокожего населения, то оно симпатизировало скорее запретившим рабство англичанам, и охотно выступало в роли их проводников и шпионов.

В итоге случилось неизбежное: уже 13 марта 1900 года англичане захватили столицу Оранжевой республики Блумфонтейн, а 5 июня — столицу Трансвааля Преторию. То есть, к осени регулярная война фактически закончилась победой британцев.

Первые концлагеря

Первые концлагеря для гражданского населения придумал отнюдь не Гитлер в ХХ веке, а англичане в ходе англо-бурской войны. Понятно, что устоять в позиционной войне против 120 тысячной британской армии две бурские республики физически не могли. Поэтому тут же за оккупацией последовала партизанская война. Прекрасные стрелки, буры умело перемещались на лошадях и отстреливали англичан, начиная с офицеров с очень далёкой дистанции. Как писал про это Киплинг: "нас дуриком за милю щёлкал бур". Именно после этой войны англичане начали усиленно обучать снайперов, как отдельную разновидность войск.

Однако выиграть за счёт партизанской войны бурам не удалось. Англичане начали сгонять гражданское население в огороженные колючей проволокой концлагеря, где бурские женщины и дети по несколько месяцев сидели на скудном пайке. Всего даже по официальным данным из-за голода и антисанитарии в английских концлагерях погибли 4177 женщин и 22074 ребёнка. Это при том, что боевые потери буров за время войны составили 6189 человек. Англичане же лишились в боях 22 тысяч убитыми, ещё 903 человека пропали без вести. В итоге буры, чтобы спасти свои семьи, прекратили сопротивление, после чего 24 тысячи пленных буров были отправлены в Индию.

Русские на Англо-бурской войне

Русские на Англо-бурской войне тоже оставили свой след. Общество в России в основном сочувствовало бурам, а официальная пропаганда даже подчёркивала сходство их с русскими, отмечая их религиозность, патриархальный быт и традиционное занятие сельским хозяйством. К тому же негативное (не без оснований) отношение русских к Англии никто не отменял. На помощь бурам отправились граждане многих стран - голландцы, французы, немцы, поляки, ирландцы, болгары, венгры и, разумеется, русские. На их стороне сражались 225 русских добровольцев, в числе которых - 25 военнослужащих русской армии.

Самым известным из них стал Евгений Максимов (1849-1904 гг.), отправившийся в Африку в качестве военного корреспондента, но затем начавший сражаться на стороне буров. Сражался настолько успешно, что затем возглавил Иностранный легион, состоявший из нескольких добровольческих отрядов. А 24 мая 1900 года командование буров присвоило ему звание фехтгенерала (т. е. боевого генерала), чем до него мог похвастаться лишь один доброволец – командовавший Иностранным легионом до Максимова французский граф Виллебуа-Марейль.