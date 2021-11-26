АДУА

Битва, произошедшая 1–2 марта 1896 вблизи небольшого городка Адуа на севере Эфиопии в ходе итало-эфиопской войны 1895–1896.

Явилась завершающим аккордом военных действий, определившим сохранение Эфиопией политической независимости. Эфиопская армия под руководством императора Менелика II имела ок. 90 тыс. чел., итальянский корпус под командованием генерала О. Баратьери насчитывал ок. 18 тыс. чел. Незнание итальянцами местности и другие тактические ошибки привели к несогласованным действиям трех отдельных колонн корпуса, в результате чего они вступали в сражение в невыгодных для себя условиях. Потери итальянцев составили ок. 11 тыс. убитыми, 3,5 тыс. чел. были взяты в плен. В руки эфиопов попало значительное количество трофеев. Потери эфиопской стороны составили 4 тыс. убитыми и 6 тыс. ранеными. Важнейшим фактором, предопределившим исход сражения и всей войны, была достаточно высокая степень централизации Эфиопии, достигнутая в предыдущие годы, что не было учтено Италией. В результате объединения император сумел мобилизовать армии правителей практически всех областей страны.

Автор статьи: Г. В. Цыпкин.

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