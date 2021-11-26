АДДИС-АБЕБСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Договор, подписанный 26 октября 1896 после поражения в Итало-эфиопской войне (1895–1896).

По условиям А.-А. м. д. был аннулирован Уччиальский договор (1889). Италия, уплатив контрибуцию , признала независимость Эфиопии. По р. Мареб, Белиса, Муна была установлена временная граница, в 1900 согласно итало-эфиопскую пограничному договору ставшая постоянной.

Автор статьи: Ж. В. Петрунина.

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