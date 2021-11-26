АБДАЛЛА ХАЛИФ, АБДАЛЛА ИБН АС-САИД МУХАММЕД АТ-ТАИШИ, ХАЛИФА

Правитель Махдийи после смерти Махди (1885–1898).

Родился в семье улема одного из племен баггара — Таиша в Турдате (Дарфур). С началом проповедей Махди А. х. примкнул к движению махдистов , дослужившись вскоре до должности старшего офицера махдистской армии, а затем был назначен одним из четырех халифов (заместителей) Махди (1881). В 1891 А. х. стал единоличным правителем Махдийи. А. х. проводил политику централизации махдистского государства, власть которого в 1885–1898 распространилась практически на всю территорию современного Судана. Потерпев поражение от британо-египетских войск в битвах при Атбаре (08.04.1898) и Омдурмане (02.09.1898), обрек Махдийю на гибель. А. х. был убит 24.11.1899 в бою с британцами в местечке Умм-Дибайкарат (Кордофан).

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.