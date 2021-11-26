АБД АЛЬ-ХАФИЗ

Султан Марокко (Мулай Хафид) в 1908–1912.

Брат Абд аль-Азиза, возглавивший восстание против него и сменивший его на троне под лозунгом борьбы за независимость от европейских держав. Но, заняв трон, вынужден был признать все неравноправные договоры, навязанные Марокко этими державами. За эвакуацию войск Франции Марокко было вынуждено платить контрибуцию . Для этого, а также для уплаты прочих долгов султан был вынужден в 1910 прибегнуть к новому займу у Франции и ввести дополнительные налоги, что спровоцировало новое восстание племен. Франция воспользовалась этим для оккупации столицы страны Фес в 1911. Однако окончательный захват Марокко был отсрочен Агадирским кризисом . В конечном итоге Германия отступила, получив в обмен территории в Африке. 30 марта 1912 султан был вынужден под прямым давлением французского командования подписать в Фесе договор о протекторате Франции над Марокко. Вскоре он отрекся от престола и в августе 1912 покинул страну. После пребывания во Франции и Испании он жил в международной зоне Танжера.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.