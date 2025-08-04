Речь Черчилля Сталину

23 февраля 1945 года. «Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы». Черчилль – Сталину.

Future generations will acknowledge their debt to the Red Army as unreservedly as do we. (for Stalin from Churchill. February 23, 1945)