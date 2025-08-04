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Речь Черчилля Сталину
23 февраля 1945 года. «Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы». Черчилль – Сталину.
Future generations will acknowledge their debt to the Red Army as unreservedly as do we. (for Stalin from Churchill. February 23, 1945)
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Другие события в этот день
Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»
23 февраля 1852 года Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Спустя десять дней писатель скончался
23 февраля∙1852 год
Завершилась зимняя Олимпиада в Сочи
23 февраля 2014 завершилась зимняя Олимпиада в Сочи. Победила Россия – 13 золотых медалей, а всего у нас медалей – 33. Россия! Россия!! Россия!!!
23 февраля∙2014 год
Начало Февральской революции
23 февраля 1917 года - начало Февральской революции – манифестацiя женщинъ. А по новому стилю это было бы 8 марта – у революции женское лицо
23 февраля∙1917 год
День защитника Отечества
Читатели портала «История.РФ», поздравляем с Днём защитника Отечества! 22 февраля 1918 года был опубликован декрет-воззвание СНК «Социалистическое Отечество в опасности!». На следующий день в честь этого состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны. Исполком Петроградского Совета объявил этот день Днем защиты социалистического Отечества. Повсеместно прошла массовая кампания по вступлению добровольцев в Красную Армию. Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало, хотя этот день ежегодно отмечался в СССР всем народом. В современной России День защитника Отечества напоминает нам не только о славном прошлом Красной Армии, но и обо всех воинских подвигах в истории нашего государства. Мы отмечаем не конкретное событие, но чествуем наших защитников, отдаём определённые почести всем воинам: от русских ратников до современников.
23 февраля∙1900 год
В Москве собрался Стоглавый собор
23 февраля 1551 года в Москве собрался Стоглавый собор – принял Судебник Ивана Грозного и другие решения, сведенные в 100 глав
23 февраля∙1551 год
На Поклонной горе в Москве был торжественно заложен памятник Победы
23 февраля 1958 года на Поклонной горе в Москве был торжественно заложен памятник Победы Он выглядел как гранитный знак с надписью «Здесь будет сооружен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В 1961 году вокруг памятника разбили парк, который назвали именем Победы. Работа по строительству мемориального комплекса началась во второй половине 1980-х годов, но завершилась лишь ко дню 50-летия Победы, в 1995 году. Тогда на Поклонной горе был открыт мемориальный комплекс Победы. 1 августа 2014 года в Москве на Поклонной горе Российским военно-историческим обществом был торжественно открыт памятник героям Первой мировой войны.
23 февраля∙1958 год
Первое исполнение песни «Несокрушимая и легендарная»
23 февраля 1943 года - первое исполнение песни «Несокрушимая и легендарная» (музыка Александрова) Над тобою шумят как знамена Двадцать пять героических лет. Прозвучав с экрана в фильме-концерте, песня стала гимном нашей Армии
23 февраля∙1943 год
День защитника Отечества
23 февраля — День защитника Отечества В этот день в 1918 году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной армии. С 1946 года праздник назывался Днем Советской армии, с 1949 по 1992 годы — Днем Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник отмечается в России как День защитника Отечества. Сегодня поздравляют не только мужчин, а еще и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.
23 февраля∙1922 год
В Москве открыта первая в мире глазная больница
23 февраля 1805 года в Москве открыта первая в мире глазная больница – «для лечения страждущих глазами»
23 февраля∙1805 год
Родился художник-авангардист, основоположник супрематизма Казимир Малевич
23 февраля 1879 года родился художник-авангардист, основоположник супрематизма Казимир Малевич Созданный Малевичем супрематизм вошел в историю искусства как одно из важнейших течений мирового авангарда, повлияв не только на живопись, но и на архитектуру, дизайн, сценографию, фотографию и даже рекламу. Творческое наследие Малевича до сих пор не получило однозначную оценку, его произведения продолжают вызывать постоянные споры. Известный в России как автор «Черного квадрата», за границей Казимир Северинович стал подлинным символом революционного искусства.
23 февраля∙1879 год