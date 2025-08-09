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День Тихоокеанского флота
21 мая — День Тихоокеанского флота.
В этот день в 1731 году был издан указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной флотилии. Экономические интересы России потребовали наличия здесь регулярных военно-морских сил.
Отвагу и героизм моряки-тихоокеанцы проявляли во многих сражениях и войнах. Более 30 тысяч матросов и офицеров были награждены орденами и медалями, а 43 из них — Герои Советского Союза.
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Другие события в этот день
День военного переводчика
21 мая — День военного переводчика. В 1929 году заместитель руководителя народного комиссара по военным и морским делам Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об установлении звания для начальственного состава РККА «военный переводчик». В годы Великой Отечественной войны переводчики выполняли массу ответственных и важных заданий. Большим испытанием стала и Афганская война. Даже сейчас ведется подготовка нужных специалистов-переводчиков на всех возможных языках мира.
21 мая∙1929 год
Родился писатель и сценарист Борис Львович Васильев
21 мая 1924 года родился писатель и сценарист Борис Львович Васильев. На фронт Васильева отправили в 17 лет. В 1943 году он стал выпускником кавалерийской полковой школы, попал на мину во время боевого задания и был демобилизован. После войны поступил в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Дебютным произведением Васильева стала пьеса «Танкисты». Самое знаменитое произведение писателя «А зори здесь тихие» было дважды экранизировано. И по другим сценариям Васильева снято множество художественных фильмов. Его творчество отмечено многочисленными наградами и премиями.
21 мая∙1924 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден нагрудный знак «Гвардия»
21 мая 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден нагрудный знак «Гвардия»
21 мая∙1942 год
Суворов без приказа ночным штурмом взял турецкую крепость Туртукай
21 мая 1773 года Суворов без приказа ночным штурмом взял турецкую крепость Туртукай, сорвав планы противника соединить свои силы на среднем Дунае. Именно по этому случаю Екатерина II сказала: «Победителя не судят» – и прислала полководцу крест Св. Георгия. Георгиевская лента Суворова
21 мая∙1773 год
Политическое решение о размещении советских ядерных ракет на Кубе
21 мая 1962 года принято политическое решение о размещении советских ядерных ракет на Кубе – план «Анадырь». Когда Карибский кризис завершился, США убрали аналогичные ракеты из Турции
21 мая∙1962 год
Завершилось сражение при Бауцене
21 мая 1813 года завершилось сражение при Бауцене: Наполеон потерял 18 тыс., русско-прусские войска Петра Витгенштейна – 12 тыс. Казаки в Бауцене
21 мая∙1813 год
Началась первая в России шахматная партия по переписке
21 мая 1837 года началась первая в России шахматная партия по переписке В ней принимали участие трое московских студентов и гроссмейстер из Санкт-Петербурга, теоретик шахмат и шашек Александр Петров. В 1824 году он издал популярную книгу о шахматах «Руководство к основательному познанию шашечной игры». Те самые московские студенты, ознакомившись с размышлениями автора, решили проверить, насколько его теоретическая подкованность подкрепляется практическими умениями. Петров вызов принял. Партия длилась почти пять месяцев и закончилась победой мастера, которого сейчас считают одним из сильнейших шахматистов мира в первой половине XIX века. Он внес значительный вклад в теорию шахмат. Петров глубоко проанализировал дебют, который был назван его именем: «Защита Петрова». Этот дебют также известен под названием «Русская партия». Еще Александр Дмитриевич создал несколько замечательных шахматных задач.
21 мая∙1837 год
Состоялся первый испытательный полет вертолета Ка-25
21 мая 1961 года состоялся первый испытательный полет вертолета Ка-25 Он является первым советским противолодочным вертолетом, а также первым отечественным боевым вертолетом. Ка-25 был создан в конце 1950-х годов в конструкторском бюро по вертолетостроению под руководством авиаконструктора Николая Камова. Ка-25 широко эксплуатировался в частях корабельной авиации ВМФ СССР до конца 1980-х годов и был окончательно снят с вооружения уже во времена современной России, в 1990-х. Различные модификации Ка-25 ограниченно поставлялись на экспорт в другие страны. Также вертолет использовался и в гражданских целях.
21 мая∙1961 год
Сенатом учрежден Охотский военный порт
21 мая 1731 года в правление Анны Иоанновны Сенатом учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. День Тихоокеанского флота
21 мая∙1731 год
Первая посадка самолета на Северном полюсе
21 мая 1937 года случилась первая посадка самолета на Северном полюсе – АНТ-6, летчик Водопьянов, приоритет СССР
21 мая∙1937 год
Завершилось сражение при Бауцене
21 мая 1813 года завершилось сражение при Бауцене: Наполеон потерял 18 тыс., русско-прусские войска Витгенштейна – 12 тыс. Казаки в Бауцене
21 мая∙1813 год
День Тихоокеанского флота ВМФ России
21 мая — День Тихоокеанского флота ВМФ России Именно в этот день в 1731 году Сенатом были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт — первая постоянно действующая военно-морская единица России в Тихом океане. Корабли и суда Охотского порта стали начальным звеном в зарождении морских сил нашей страны на Дальнем Востоке. Важным историческим событием в жизни флота стало участие в героической обороне Петропавловска в 1854 году. А сегодня Тихоокеанский флот является крупнейшим оперативно-стратегическим объединением ВМФ России. Он круглые сутки стоит на страже интересов Отечества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
21 мая∙1900 год