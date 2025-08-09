День Тихоокеанского флота

21 мая — День Тихоокеанского флота.

В этот день в 1731 году был издан указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной флотилии. Экономические интересы России потребовали наличия здесь регулярных военно-морских сил.

Отвагу и героизм моряки-тихоокеанцы проявляли во многих сражениях и войнах. Более 30 тысяч матросов и офицеров были награждены орденами и медалями, а 43 из них — Герои Советского Союза.