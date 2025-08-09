День Балтийского флота

18 мая — День Балтийского флота

Именно в этот день в 1703 году флотилия Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу над шведами.

Балтийцы одержали ещё множество побед в Северной войне, но также доблестно показали себя в Крымской войне 1853-1856 годов, Первой мировой и Великой Отечественной. Не менее важную роль сыграл флот и в научных экспедициях и открытиях.