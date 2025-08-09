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День Балтийского флота
18 мая — День Балтийского флота
Именно в этот день в 1703 году флотилия Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу над шведами.
Балтийцы одержали ещё множество побед в Северной войне, но также доблестно показали себя в Крымской войне 1853-1856 годов, Первой мировой и Великой Отечественной. Не менее важную роль сыграл флот и в научных экспедициях и открытиях.
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Другие события в этот день
Родился Николай II
18 мая 1868 года, в день памяти святого Иова Многострадального, родился Николай II. В.Киреев. Моление (фрагмент)
18 мая∙1868 год
В России были проведены испытания машины «Вездеход», которая считалась одним из первых русских проектов танка
18 мая 1915 года в России были проведены испытания машины «Вездеход», которая считалась одним из первых русских проектов танка Ее разработал конструктор Русско-Балтийского машиностроительного завода Александр Пороховщиков. При испытании по хорошей дороге на гусенице скорость «Вездехода» достигала 25 километров в час. Такой скоростью не обладали ни английские, ни французские первые танки. Броня новой машины была многослойной, практически такая начала внедряться только через 50 лет. К началу 1917 года конструктор усовершенствовал свое детище, назвав его «Вездеход-2». Но, к сожалению, чиновники посчитали, что такая машина недостаточно совершенна, и свернули финансирование. Однако второй вариант «Вездехода» в качестве прототипа использовал Луи Рено для своего танка Renault FT-17, ставшего самым массовым танком Первой мировой войны.
18 мая∙1915 год
Штурм новгородцами во главе с великим князем Андреем Александровичем новой шведской крепости Ландскрона при впадении реки Охты в Неву
18 мая 1301 года начался штурм новгородцами во главе с великим князем Андреем Александровичем, сыном Александра Невского, новой шведской крепости Ландскрона при впадении реки Охты в Неву. Крепость полностью разрушена – шведам не удалось закрепиться на месте будущего Петербурга
18 мая∙1301 год
Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил советский фильм «Летят журавли»
18 мая 1958 года Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил советский фильм «Летят журавли»
18 мая∙1958 год
Свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек
18 мая 1606 прошла свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек. Пир перерос в разгул поляков в Москве. Кончилось убийством самозванца. Какая свадьба без драки?
18 мая∙1606 год
Русская флотилия одержала победу над шведскими кораблями в устье Невы
18 мая 1703 года русская флотилия одержала победу над шведскими кораблями в устье Невы. Пользуясь туманом и дождливой погодой, русские моряки под командованием Петра I атаковали подошедшие к Ниеншанцу и ставшие на якоря шведские корабли. Застигнутые врасплох шведы были вынуждены спустить флаг и сдаться в плен. Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда оставить устье Невы. Дату боя принято считать днём рождения Балтийского флота России.
18 мая∙1703 год
В газете «Правда» появилась рубрика «Трезвость — норма жизни»
18 мая 1985 года в газете «Правда» появилась рубрика «Трезвость — норма жизни». Она была приурочена к постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения». Фактически был введён «сухой закон». Лозунг «Трезвость — норма жизни» стал символом антиалкогольной кампании в СССР 1985 года, в которую втягивались даже профсоюзы, все общественные организации и творческие союзы.
18 мая∙1985 год
В Севастополе спустили на воду первый русский стальной броненосец «Чесма»
18 мая 1886 года в Севастополе спустили на воду первый русский стальной броненосец «Чесма» Он начал строиться 25 сентября 1884 года в Севастополе, на верфи Русского общества пароходства и торговли. Броненосец был вооружен шестью 305-миллиметровыми орудиями, семью 152-миллиметровыми орудиями, 12 вспомогательными орудиями более мелкого калибра, а также семью торпедными аппаратами. После спуска на воду «Чесма» благополучно дослужил до конца Русско-японской войны. 9 апреля 1912 года броненосец «Чесма» был выведен из активной службы и переименован в «Исключенное судно № 4». На нем проверяли схемы бронирования новых дредноутов типа «Севастополь». Также его использовали для испытания торпед. Корпус расстрелянного броненосца до сих пор покоится в море недалеко от Севастополя.
18 мая∙1886 год
Основан город-порт Кронштадт
18 мая 1704 года Петром I на острове Котлин освящена построенная за год крепость: основан город-порт Кронштадт
18 мая∙1704 год
Наполеон Бонапарт был провозглашён императором Франции
18 мая 1804 года Наполеон Бонапарт был провозглашён императором Франции. В ноябре 1799 года Наполеон совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом. Со временем он сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Его наступательные победоносные войны значительно расширили территорию империи, однако поход на Россию и поражение в войне 1812 года стали началом крушения грандиозных планов Наполеона I. В 1814 году он отрекся от престола и был сослан на остров Эльба.
18 мая∙1804 год
Скончался великий русский полководец и стратег Александр Васильевич Суворов
18 мая 1800 года скончался великий русский полководец и стратег Александр Васильевич Суворов. Он стал не только самым знаменитым военачальником в российской военной истории, но и одним из самых известных полководцев в мире. Замечательный стратег, превосходный тактик, Александр Васильевич был одновременно и мудрым военным наставником. Он воспитал первоклассные кадры высших офицеров русской армии. В 2020 году в селе Кистыш Владимирской области Российским военно-историческим обществом был открыт памятник Александру Суворову.
18 мая∙1800 год
День Балтийского флота ВМФ России
18 мая — День Балтийского флота ВМФ России В этот день в 1703 году флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна. Это событие стало важным символом российских амбиций на море. К началу Первой мировой войны Балтийский флот являлся одним из сильнейших в мире. Особую роль он сыграл и в годы Великой Отечественной. Моряки и сухопутные войска активно сдерживали наступление вражеских частей на Ленинград. Сегодня Балтийский флот — один из старейших флотов России.
18 мая∙1900 год