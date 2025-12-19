0 видео из 0

О самом явлении пиратства в античный период слышно не так часто, однако в определенное время пираты оказывали большое влияние на торговлю, политику и безопасность Древнего Рима. Они занимались не только банальным грабежом торговых кораблей, но часто являлись представителями племён и народов Средиземноморья, которые связывали своё существование с морскими рейдами и налетами на прибрежные зоны. О том, насколько разнообразным было пиратство в римской античности, о мифах и реалиях морской политики Рима на рубеже эр, кто как и зачем становился пиратом, о тактике и вооружении морских налётчиков, как пиратство эволюционировало на протяжении столетий.