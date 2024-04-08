5 класс | История Древнего мира

Кембриджская история Древнего мира. Том 08. Рим и Средиземноморье до 133 года до н.э. 2018

Огилви Р. -М. , Фредериксена М. -У. , Астина А. -Э. , Уолбэнка Ф.

Восьмой том "Кембриджской истории древнего мира" посвящен истории Древнего Рима и других государств Средиземноморья с начала Второй Пунической войны до 133 г. до н.э. Основным содержанием данного периода стало расширение римской экспансии: выстояв в новом ожесточенном противостоянии с Карфагеном, жители Вечного Города подчинили себе Цизальпинскую Галлию и Испанию и одновременно перешли в наступление на восточном направлении, вступив в сложный и разносторонний конфликт с эллинистическими государствами. Помимо данных столкновений, в томе анализируется внутреннее развитие Рима, государства Селевкидов, Пергама, Родоса, а также греко-бактрийских и греко-индийских царств. Отдельные главы посвящены взаимодействию римских и греческих традиций в культуре и археологическим источникам по истории Италии в рассматриваемую эпоху.