5 класс | История Древнего мира

Древний Рим. Эпоха великих завоеваний. 2021

Домановский А.

Древний Рим – могучее античное государство, одно из самых развитых в свое время. Легендарные римские легионы покорили огромные территории, выйдя далеко за пределы Средиземноморья. А сама римская цивилизация опередила свою эпоху на сотни лет, оставив богатейшее наследие. Победоносный Рим и его великие правители, несокрушимый Колизей и кровавые гладиаторские бои, интриги сената и тонкости древней политики, завоевания, изменившие ход истории, бегство и гибель Ганнибала, морские сражения карфагенян и римлян, битвы за Сицилию – захватывающая история величественного Древнего Рима.