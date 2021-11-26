ИУДЕЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ И РИМСКАЯ

Иудея эллинистическая и римская (332 до н. э. — 135 н. э.).

После восточного похода Александра Македонского И. стала частью его державы, а затем оказалась под властью эллинистических правителей – сначала Птолемеев (301—200 до н. э.), затем Селевкидов (200—142 до н. э.). В Палестине появились эллинистические полисы с населением из греков, македонян и эллинизованных сирийцев. В то же время немало иудеев переселились за ее пределы, образовав еврейскую диаспору в эллинистическом мире. И. сохранила полуавтономный статус под руководством наследственного первосвященника и совета старейшин (герусии, или синедриона), состоявшего из священников высшего ранга и самых влиятельных представителей светской знати. Крестьяне превратились в полузависимых царских земледельцев, обремененных многочисленными налогами и повинностями в пользу царя, Иерусалимского храма и местных крупных землевладельцев. Высшие жрецы и богатые землевладельцы преуспевали за счет приобщения к политической власти, торговле и откупам налогов; они все больше подвергались эллинизации.

После поражения в войне с Римом (192—188 до н. э.) Селевкиды для укрепления своей власти увеличили налоговый гнет, ограбили многие святилища (в том числе Иерусалимский храм) и перешли к политике ускоренной эллинизации. Опираясь на эллинизированную иудейскую знать, Антиох IV Эпифан (175—164) попытался превратить Иерусалим в эллинистический полис, основав в нем гимнасий и разместив гарнизон. В 167 он запретил отправление иудейских обрядов, а Иерусалимский храм превратил в святилище Зевса. В ответ вспыхнуло восстание под руководством священника Маттафии из рода Хасмонеев. Оно получило название восстания Маккавеев по имени сына Маттафии Иуды Маккавея (Молота), одержавшего первые победы над Селевкидами. В 142 Селевкиды признали независимость И. Народное собрание в Иерусалиме утвердило младшего сына Маттафии Симона главой народа (этнархом), первосвященником и главнокомандующим (142—134). Пользуясь распадом царства Селевкидов, Хасмонеи стали завоевывать прилегающие к И. области. При Александре Яннае (103—76) под их властью оказалась вся Палестина, которую отныне стали называть также И. Жители Сев. Галилеи и Идумеи были насильственно обращены в иудаизм. Многих граждан эллинистических полисов, отказавшихся переходить в иудаизм, изгнали, а их землю отдали для поселения еврейским колонистам. Других отказников обложили тяжелой данью. Став частью эллинистического мира, Хасмонеи сами подверглись эллинизации. Начиная с Аристобула I (104—103), они принимали титул царя и греческие имена (наряду с иудейскими), завели двор и наемную армию по эллинистическому образцу, обложили крестьян большими налогами. Все это вызвало раскол в иудейском обществе. Александру Яннаю пришлось подавлять восстания иудейских крестьян во главе с фарисеями . Его сыновья Аристобул II (67—63) и Гиркан II (63—40) в борьбе за власть развязали гражданскую войну и оба обратились за помощью к римлянам.

В 63 до н. э. римский полководец Гней Помпей захватил И. и уничтожил державу Хасмонеев. Территории, принадлежавшие ранее эллинистическим полисам, были изъяты из ее состава и включены в римскую провинцию Сирию, еврейские колонисты изгнаны со своих наделов, разрушенные полисы восстановлены. И. утратила выход к Средиземному морю и Заиорданье с важными торговыми путями. Признанный Римом Гиркан II получил титул не царя, а всего лишь этнарха (а также первосвященника), стены Иерусалима и многих хасмонейских крепостей были разрушены, страна обложена налогами и повинностями в пользу Рима. Евреи диаспоры подверглись преследованиям: им препятствовали собирать взносы в пользу Иерусалимского храма, а собранные средства отбирали и присваивали. Ответом на это стала череда народных восстаний.

При Юлии Цезаре , исходя из стратегического значения И. и ее влияния на евреев диаспоры, политика Рима меняется: И. возвратили доступ к Средиземному морю и отторгнутые ранее плодородные земли, она была освобождена от постоя римских войск, а евреи — от обязательной службы в римской армии. Права Иерусалимского храма на получение взносов от всех иудеев, где бы они ни проживали, были закреплены особым указом. Иерусалим был снова окружен стенами и стал могучей крепостью. Евреи диаспоры получили ряд привилегий и защиту от преследований. Преемники Цезаря придерживались его политики. В правление Ирода I Великого И., получившая налоговый иммунитет, вновь включала всю Палестину. Иерусалимский храм и сам Иерусалим были перестроены и расширены. В стране развивались городская жизнь, ремесло и торговля, что сопровождалось усиленной эллинизацией и нарастанием противоречий между евреями и греками, социальными низами и верхами, подданными и властью. После смерти Ирода I в 4 до н. э. вспыхнули восстания, которые пришлось подавлять римлянам. Они разделили владения Ирода между тремя его сыновьями. Собственно И. досталась Архелаю, но в 6 н. э. он, по просьбе его подданных, был отстранен Августом от власти и отправлен в изгнание, а И. стала римской провинцией.

Римские наместники оказались не в состоянии обеспечить длительный мир и порядок в стране, раздираемой религиозными, социальными и этническими противоречиями. Римляне даже вернули И. статус зависимого царства во главе с внуком Ирода I Агриппой I (41—44), но после его смерти снова сделали ее провинцией. В результате Рим столкнулся с двумя крупными восстаниями в самой И. — Иудейской войной (66—74) и восстанием Бар-Кохбы (132—135), а также мощным восстанием евреев диаспоры (115—117), остановившим римскую экспансию на Востоке. Подавление этих восстаний сопровождалось массовой гибелью евреев, потерей ими своих былых привилегий, разрушением Иерусалима и Иерусалимского храма и исчезновением из официальных документов самого слова «И.». С 135 И. стала именоваться Сирия—Палестина.

Лит.: Smallwood E. M. The Jews under Roman rule. Leiden, 1976. Alon G. The Jews in their Land in the Talmudic Age (70—640 C.E.). Cambridge (Mass.)–London, 1989. Grabbe L. L. Judaism from Cyrus to Hadrian. London, 1994; Бикерман Э. Дж. Евреи в эпоху эллинизма. Москва–Иерусалим, 2000; История еврейского народа / Под ред. Ш. Эттингера. Москва–Иерусалим, 2002. Schäfer P. The History of the Jews in the Greco-Roman world. London, 2003.