5 класс | История Древнего мира

Образование римского государства. 1972

Нечай Ф.

Используя широкий круг литературных, археологических и других источников, автор книги анализирует причины распада первобытно-общинного строя и образование римского государства. Дается характеристика политической системы, сложившейся в римском государстве, а также освещается история сословно-классовой борьбы в период покорения Римом Средней и Южной Италии. В монографии по-новому трактуется целый ряд вопросов, связанных с появлением в Риме двух сословий - патрициев и плебеев.