Первые шаги: Латинские войны древнего Рима Верно говорят, что самые неприятные войны – войны между близкородственными народами. Таковыми для римлян являлись все другие латины – жители Лация, имевшие схожую с греками "полисную" организацию независимых городов-государств.

Верно говорят, что самые неприятные войны – войны между близкородственными народами. Таковыми для римлян являлись все другие латины – жители Лация, имевшие схожую с греками "полисную" организацию независимых городов-государств. Понятно, что, когда окрепший Рим стал претендовать на место "первого среди равных", это вызвало возмущение. К тому же масла в огонь подливал Тарквиний Гордый – изгнанный римлянами последний римский царь.

Итогом стала Первая Латинская война

В 501 году до н.э. правитель Тускула Октавий Мамилий начал сколачивать против Рима коалицию из 30 латинских городов-государств. Узнав об этом, римляне избрали своего первого диктатора (должность, дававшая полную власть, но на строго оговоренный срок – от 6 месяцев до года) – им стал Тит Ларций, который составил гарнизон города из стариков, прочих же мужчин, разделив на три армии, вывел из города в места вероятного наступления латинов.

Как писал римский историк Тит Ливий "нельзя было дольше откладывать латинскую войну, тлевшую уже несколько лет", и в 499г.до н.э. римляне захватили Крустумерию и Пренесте, осадили Фидены. Вскоре состоялась решающая битва у Регильского озера: армией латинов командовали Октавий Мамилий и его зять Тарквиний Гордый, римской армией – новый диктатор Авл Постумий Альб. Латины ожидали подхода союзников – племени вольсков, так что тянуть с битвой было нельзя.

Сначала латиняне потеснили римлян, но диктатор приказал элитному отряду своей охраны встать за строем и убивать всех, кто побежит. А кроме того, велел лучше вооружённым всадникам спешиться и встать в ряды пехоты. В итоге римляне одолели, взяв до 6000 пленных. В битве с обеих сторон активно участвовали военачальники. Римский начальник конницы Тит Эбуций Гельва лично бился с Октавием Мамилием, но не смог одолеть, был сильно ранен и отступил. Зато другой римлянин Тит Герминий прорвался –таки к Мамилию и убил его, хотя и сам получил при этом смертельную рану. Тарквиний Гордый получил рану и вынужден был бежать, а один из его сыновей был убит.

Вольски, узнав об итогах битвы, повернули назад и заключили мир. С латинами же у Рима три последующих года не было ни войны, ни мира. Однако, когда вольски прислали к ним послов с предложением нового антиримского союза, латины выдали их Риму. В благодарность Рим не только заключил с ними мир ("Кассиев договор"), но и отпустил без выкупа всех 6000 пленных.

Мир, однако, не продлился долго. И хотя в 358 году до н.э. латины впервые прислали на помощь Риму отряд своих солдат, в 348 г. до н.э. на собрании в Ферентинской роще всех представителей своих племён, они, как писал Тит Ливий, заявили: "Довольно приказывать тем, в чьей помощи нуждаетесь. С оружием в руках латинам сподручнее защищать свою свободу, а не чуждое владычество". Окрепнув после поражения, латины в союзе с сидицинами, кампанцами и рядом мелких племён собрали армию и начали разорять земли самнитов, с которыми у Рима был договор. Самниты направили послов римлянам, требуя повлиять на латинов, но те уже и сами начали побаиваться своих вчерашних союзников. Это возмутило самнитов и добавило решимости латинам.

Вторая Латинская война таким образом стала неизбежной

В 340 году до н.э. в Рим прибыли 10 старейшин латинских племён, и один из них, Анний, стал требовать, чтобы латины были признаны частью единого с римлянами народа и государства, получили половину мест в сенате и место одного из двух римских консулов. Консул Тит Манлий Торкват гневно отверг их требования, призвав в свидетели Юпитера. Анний в гневе выбежал из курии, но то ли споткнулся на ступенях и расшиб голову, то ли был убит.

Битва произошла у Везувия. Якобы, накануне сражения консулам приснился сон, что победит тот, кто ради победы обречёт в жертву себя самого. Поэтому консулы решили, что тот, первые ряды которого (гастаты) станут отступать к второму ряду (принципам) сам покончит с собой. Позже один из консулов Торкват сам приказал убить своего сына, который в нарушение приказа отправился в разведку и убил одного латинянина. Первыми отступать стали гастаты консула Деция, тогда он произнёс жертвенные слова, сам бросился в гущу сражения и погиб. И только введение консулом Торкватом свежих сил – триариев из третьей линии принесло римлянам победу.

Вторая битва , поставившая точку в этой войне, произошла при Трифане. Остатки разбитого войска латинов отступили туда и, разослав окрестным племенам обманные письма о своей победе, получило от них немалое число воинов. Однако подошедшие римляне, вступив с марша в бой, снова рассеяла врага.

Итогом войны стала потеря мятежными племенами латинов части Лации и Капуи, территорию которых отдали римским плебеям. Латинам были запрещены любые союзы между общинами. Был заключён сепаратный мир с кампанцами. Флот союзных латинам вольсков был сожжён, народ загнан в горы, а земли отобраны в пользу Рима. Так завершились две Латинские войны Рима, сделавшие его фактическим гегемоном на большей части Лация.