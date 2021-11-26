КОРИОЛАН, ГНЕЙ ИЛИ ГАЙ МАРЦИЙ (лат. Gnaeus s. Gaius Marcius Coriolanus)

Полулегендарная фигура римской истории, римский патриций , получивший свое прозвище за взятие города вольсков Кориолы в 493 г. до н.э.

По преданию через два года после этого подвига, когда в городе начался голод и зерно пришлось закупать за морем, Кориолан предложил под угрозой установления высоких цен на это зерно лишить плебеев права избирать плебейских трибунов, которого они незадолго до этого добились. Тогда он был привлечен к суду плебейскими трибунами и вынужден был удалиться в изгнание (Liv., II, 34-35). Кориолан отправился в Анций и возглавил войско вольсков, во главе которого стал опустошать южные города Лация , а затем подошел к Риму и встал лагерем в 5 милях от города, опустошая поля плебеев и не трогая патрицианские угодья (Liv., II, 38-40). Согласно традиции, лишь благодаря увещеваниям его матери Ветурии и его жены Волумнии удалось отвратить грозившую беду, и Кориолан увел вражеское войско из-под стен города, за что и был убит вольсками. Историки спорят о том, насколько можно доверять этому рассказу (в частности из-за того, что патрицианский род Марциев в это время неизвестен, но плебейский точно существовал), но в предании о Кориолане определенно отразились реалии сословной борьбы начала V в. до н. э., а также тот факт, что около 490 г. до н. э. южный Лаций подвергся крупному вторжению племени вольсков, поставившему под угрозу в том числе и существование Рима, что подтверждается также археологическими данными.

Исторические источники :

Плутарх. Сравнительные жизнеописания;

Тит Ливий. История Рима от основания города;

Дионисий Галикарнасский. Римские древности.

Иллюстрация :

А. Кауфман. Кориолан и его мать Волумния. 1765.