5 класс | История Древнего мира

Месопотамия. На пути к первым государствам

Антонова Е.

В монографии анализируются данные об общественном развитии Месопотамии конца VI – начала III тысячелетия до н. э. Исследуется содержащаяся в археологических остатках информация о хозяйстве, обмене, структуре поселений, строении общественных организмов. Археологические данные второй половины IV тысячелетия до н.э. интерпретируются с использованием более поздних шумерских источников. Автор приходит к выводу о возникновении в период Урук-Джемдет-Наср древнейших государств.