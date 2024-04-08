5 класс | История Древнего мира

Месопотамия. Колыбель человечества

Бардески К.

Тысячелетиями на «земле между двумя реками» – Тигром и Евфратом – соседствовали или сменяли друг друга различные народности. Историческое значение Месопотамии как «колыбели человечества» сложно переоценить, ведь именно здесь зародились земледелие, животноводство, возникла письменность, которые вывели мировую цивилизацию на новый уровень ее развития. Несмотря на многочисленные исследования, проводимые в этой области, некоторые исторические темы так и остались не раскрытыми. В книге рассмотрены основные этапы и наиболее яркие аспекты становления Месопотамии, даются многие ответы на спорные вопросы, которые до сих пор оставались загадкой истории.