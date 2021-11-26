ЗАБAЙЯ На чтение: 1 минута

Забайя — аморейский правитель Ларсы (1941—1933 до н. э.); унаследовал власть от своего отца, Самиума.

Не принимал датировочных формул и титула «царь», именовал себя «вождем амореев» и, по-видимому, признавал зависимость от современных ему царей г. Исина — Ишме-Дагана и Липит-Иштара. Отстроил храм Эбаббар в Ларсе; пользовался влиянием в Сиппаре и Машкан-шапире; упомянут в одном из документов Лагаша , входившего в его царство. З. наследовал его брат Гунгунум.

Лит.: FrayneD. Old Babylonian period (2003—1595 BC). Toronto, 1990.