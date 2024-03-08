СУЗЫ

Сýзы ( эламск. Шушен, совр. Шуш) — крупнейший город Элама , при р. Шаур (в древности — проток р. Керхе, древнего Улая, греч. Эвлея, откуда эллинистическое название С. — Селевкия-на-Эвлее). Заселен с конца V тысячелетия до н. э. Время поселения эламитов в Юго-Зап. Иране неизвестно; С., возможно, возникли уже как их центр. На фазе С. I (конец V — середина IV тысячелетия до н. э.) С. были политическим центром окружающей области ( эламск. Шушен, античная Сузиана, северо-запад современной провинции Хузестан). На фазе С. II (2-я половина IV тысячелетия до н. э.) С. подверглись сильному влиянию шумерской культуры Урук, возможно, некоторое время в С. существовала тогда шумерская колония. В Сузиане на этой фазе существовали превосходившие С. центры в Чога Миш и Абу Фандуве. В течение фазы С. III (около 3100 — 2700 до н. э.) С. вошли в состав обширной эламской (протоэламской) политии и стали, видимо, ее столицей. В С. этого периода, наряду с другими центрами Ирана, найдены таблички с так называемым протоэламским письмом, развившимся под влиянием шумерского. С этого времени при объединениях Элама С. обычно служили его столицей независимо от того, где лежал домен той или иной династии, возглавлявшей Элам (он почти всегда находился вне Сузианы).

В XXIII в. до н. э. С. были подконтрольны Аккадской державе, в XXI в. до н. э. — державе III династии Ура . Постоянное объединение Элама со столицей в С. было достигнуто в конце XXI в. до н. э. династией из первоначально неэламской области Симашки (северо-восточнее истоков Керхе и Каруна в направлении Исфахана), подчинившей территории Элама. Население С. II–I тысячелетия до н. э. — около 20 тыс. человек. В конце XIV в. до н. э. вавилонский царь Куригальзу II занимал С. во время своего похода на Элам. Эламская династия Шутрукидов (XII в. до н. э.) вела масштабное строительство в С. Вавилонский царь Навуходоносор I разгромил около 1110 до н. э. эламского царя Хутеллутуш-Иншушинака близ С. и разорил С.

В 646 до н. э. С. были разгромлены и аннексированы ассирийским Ашшурбанапалом , завоевавшим Элам. Около 625 до н. э. Элам вновь стал самостоятельным царством со столицей в С. Около 593/592 до н. э. Навуходоносор II отторг Сузиану от Элама под вавилонскую власть. С завоеванием Вавилонского царства Киром II в 539 до н. э. Сузиана перешла в состав державы Ахеменидов , чьим вассальным царством был к тому времени остальной Элам, и вскоре была слита с ним в сатрапию «(Х)уджа». С. стали ее центром и одной из царских резиденций державы. Дарий I превратил С. в административную столицу Ахеменидов, при нем и его преемниках они были существенно перестроены (исход VI — 1-я половина IV вв. до н. э.). В эллинистический период — центр селевкидской сатрапии, с расширившейся территорией поселения, получили название Селевкия-на-Эвлее. В 140-х до н. э. и с 3-й четверти I в. н. э. — в составе Элимаиды (в промежутке под прямым контролем парфян). В XIII в. н. э. заброшены.

Лит .: Potts D. T. The Archaeology of Elam. Cambridge, 2015. А. А. Немировский .