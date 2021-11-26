МАННА
МА́ННА (Мана) - древнее государство в западной части Иранского нагорья, в бассейне реки Джегету и озера Урмия.
Впервые упоминается в 843 году до нашей эры в надписи ассирского царя Салманасара III.
Сложилось в условиях сопротивления экспансии Урарту: с 806 года Манна выступало в роли союзника Ассирии.
Расширение Новоассирийского царства при Тиглатпаласаре III позволило Манна в период правления царя Иранзу (около 737-718/717 годов) присоединить ранее самостоятельные области Андию, Миси, Уишдиш и Зикирту, управлявшиеся наследственными «великими наместниками». С 719 года, после передачи маннеям ассирийским царём Саргоном II ряда округов близ озера Урмия, Манна значительно усилилось.
В начале VII века правители Манна отказались признавать главенство Ассирии и начали против неё войну. В 680-677 годы ассирийский царь Асархаддон (680-669 годы) отразил вторжение войск Манна, но около 673-672 годов при поддержке киммерийцев Манна захватила несколько крепостей и буферных владений на восточных рубежах Ассирии. Около 655 года Ашшурбанапал вернул утраченные территории, его войска осадили столицу Манна - город Зирта (Изирту), что привело к свержению и убийству царя Манна - Ахшери - и почти полному истреблению его дома. Уцелевший сын Ахшери - Уалли возобновил союз с Ассирией.
В 610-х годы Манна выступала на стороне Ассирии в войнах с Мидией и Нововавилонским царством (смотри в статье Вавилония). В 616 году ассиро-маннейские отряды были разгромлены Набопаласаром при Габлину (на реке Евфрат), а в 615/610 годы Манна подчинена Мидией. Около 590-585 годов до нашей эры Манна окончательно включена в состав Мидийской державы.