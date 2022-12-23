МАНИШТУШУ

Маништушу (правление 2251—2237 до н. э.) — третий царь Аккадской династии. Удерживал господство над основной территорией Аккадской державы, включая Верхнюю Месопотамию (а том числе Ниневию и Ашшур), развивал экспансию в регионе Персидского залива: восстановил и расширил контроль над территорией Элама, где правители западных областей (Суз и др.) именовали себя его «слугами», а более отдаленные восточные области (Аншан, Шерихум) были им покорены, после чего двинулся «за море» в регион современного Омана (древний Маган и смежные области), где разбил и покорил коалицию «32 царей», получив дань. Контракт о скупке М. земли у общин, надписанный на так называемом Обелиске М., говорит о целенаправленной политике М. по формированию и расширению царского земельного сектора за счет общинных земель, оформленной как «добровольно-принудительная» продажа последних царю. М. был убит заговорщиками. Сохранился ряд его надписей.

Лит. : История Древнего Востока. Ч. 1: Месопотамия. М., 1983; Steinkeller P. Manistusu // Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie. Bd. 7. Berlin–New York, 1989. P. 334—335. А. А. Немировский.