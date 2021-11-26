АККАД (Аккаде) (шумер. Агаде, аккадск. Аккаде, Аккад)

Город III тыс. до н. э., располагавшийся в Ки-Ури (северная часть Нижней Месопотамии , плотно заселенная носителями восточносемитских (в науке аккадских) языков).

А., чье точное местоположение неизвестно, предположительно локализуется близ Сиппара; к XXIV в. до н. э. он входил в состав шумерского номового царства Киш. После разгрома этого царства силами Лугальзагеси (конец XXIV в.) в А. обосновался Саргон Древний, сделавший его столицей своего царства, так что династия и держава Саргона получили тогда же название Аккадских. После крушения Аккадского великодержавия город оставался столицей наследников Саргона до 2137, когда династия А. пресеклась, после чего город запустел. Его развалины были известны месопотамцам еще в VI в. до н. э., когда в храмах А. проводил частичные реставрационные работы Набонид. Уже в конце III тыс. в память о державе Саргона и А. как ее столице регион Ки-Ури, где лежал А., получил название Аккад, а язык месопотамских восточносемитов, к которым принадлежала династии Саргона, стал именоваться аккадским. А. упоминается в Ветхом Завете (Быт. 10:10) как один из центров месопотамской государственности.

Автор статьи: А. А. Немировский.

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