«Второй апостол Павел». Великомученик Димитрий Солунский 8 ноября Русская православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского – одного из самых почитаемых христианских святых в Древней Руси. Великие князья часто нарекали своих первенцев в честь этого святого, а сербы и болгары до сих пор почитают Димитрия Солунского как покровителя всех славянских народов. «Предавать смерти…» Будущий великомученик родился в III веке в Римской империи, в Фессалониках (ст.-сл. Солунь), где его отец был проконсулом (правитель римской провинции), и жил в эпоху императоров Диоклетиана и Максимиана – известных гонителей христиан. К этому моменту языческий мир Рима уже успел плотно соприкоснуться с христианством. Родители Димитрия тоже были тайными христианами, поэтому он... На чтение: 2 минуты

8 ноября Русская православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского – одного из самых почитаемых христианских святых в Древней Руси. Великие князья часто нарекали своих первенцев в честь этого святого, а сербы и болгары до сих пор почитают Димитрия Солунского как покровителя всех славянских народов.

«Предавать смерти…»

Будущий великомученик родился в III веке в Римской империи, в Фессалониках (ст.-сл. Солунь), где его отец был проконсулом (правитель римской провинции), и жил в эпоху императоров Диоклетиана и Максимиана – известных гонителей христиан. К этому моменту языческий мир Рима уже успел плотно соприкоснуться с христианством. Родители Димитрия тоже были тайными христианами, поэтому он сам был крещен и наставлен в христианстве.

После смерти отца Димитрия император Максимиан, оказавшийся на престоле в 305 году, вызвал к себе совершеннолетнего сына проконсула. Убедившись, что юноша хорошо образован, знает толк в военно-административных делах, император назначил его проконсулом Фессалоникийской области. Будучи гонителем христиан, Максимиан требовал «предавать смерти всех, кто призывает имя Распятого». Этим же и должен был заняться Димитрий, получивший столь высокий проконсульский пост, хотя формально главной задачей была защита вверенной ему области от внешних врагов.

По прибытии в родные Салоники Димитрий открыто исповедал веру во Христа и занялся обращением язычников, прекратив всякие гонения на христиан. Он поучал жителей христианским заповедям, а сами фессалоникийцы говорили о нем как о «втором апостоле Павле»: как апостол язычников Павел некогда основал здесь первую христианскую общину (церковь), так и Димитрий следовал его пути, должному окончиться мученичеством.

Вести о неслыханной дерзости проконсула вскоре долетели до Максимиана, вызвав у него страшный гнев: мало того что правитель Салоник не борется с христианами, мало того что он сам христианин, так еще и римских граждан увлекает в свою веру! Возвращаясь из Причерноморья после похода на сарматские племена, император решил остановиться в Салониках и увидеть все собственными глазами. Димитрий, понимая, что его ожидает смерть, приказал своему слуге по имени Лупп раздать нищим все, что у него было, заготавливая таким образом себе сокровища на Небесах.

«Победишь, но пострадаешь за Христа»

Когда Максимиан вызвал к себе проконсула Димитрия, тот открыто исповедал себя христианином и жестко высказался о многобожии, а также о тех грехах, к которым оно ведет. Тогда же будущий великомученик был заключен в темницу.

Согласно жизнеописанию Димитрия Солунского, далее император устроил некие игры в Салониках (вероятно, гладиаторские бои), где выставил своего любимого бойца Лия родом из германского племени вандалов. Против Лия выставляли в основном христиан, с которыми он жестоко расправлялся, сбрасывая с высоких подмостков на копья воинов. Тогда один из зрителей, – юноша Нестор, – будучи христианином и учеником Димитрия, решил сразиться с германцем. Предварительно взяв благословение у Димитрия («Ты одержишь победу над Лием и сам пострадаешь за Христа!»), Нестор выступил против вандала. Он одолел любимого гладиатора Максимиана так же, как тот расправлялся со своими противниками. Император, узнав, что победитель Лия – христианин и вдобавок ученик Димитрия, вознегодовал настолько, что сначала приказал убить самого Нестора, а следом и Димитрия.

Утром 8 ноября (н. ст.) 306 года воины императора закололи копьями бывшего проконсула Фессалоникийского Димитрия прямо в его темнице. Тело бросили диким зверям, но, как гласит житие, те его не тронули. А христиане из Салоник тайно забрали и похоронили своего великомученика. Слуга Димитрия Лупп забрал окропленную кровью мученика ризу, а также омыл перстень в крови святого и с их помощью совершил впоследствии много чудес. Слух об этих чудесах быстро распространился и за пределами Салоник, так что император Максимиан приказал убить Луппа, что и случилось. Еще одной мученической кончиной тогда было засвидетельствовано учение Христово.

С принятием крещения Русью Димитрий Солунский становится одним из самых почитаемых святых, особенно среди воинства. В древнерусском летописании есть сюжет, когда князь Олег берет Царьград в 907 году (Русь еще не крещена!), а летописец пишет: «И убоялись греки и сказали: “Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас Богом”». А уже в 1070-х годах в Киеве основывается Димитриевский монастырь (впоследствии известный как Михайловский Златоверхий монастырь). Димитрия Солунского считают покровителем Дмитрия Донского в его ратных и государственных делах, в том числе в борьбе против Мамая.