Василий Великий 14 января (н. ст.) Русская православная церковь чтит память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Он принадлежит к трем великим каппадокийским Отцам Церкви наряду с Григорием Богословом и Григорием Нисским. Их главной заслугой является разработка и утверждение догмата о Троице на Втором Вселенском соборе 381 года. Наследие Василия Великого представлено различными сочинениями на догматические, экзегетические (экзегетика – учение об истолковании текстов) и аскетические темы. Кроме того, Василию Великому приписывается авторство литургии, совершаемой в Православной церкви десять раз в году, в остальное время служится литургия Иоанна Златоуста. Из школы в монастырь Василий Великий родился около 330 года в Каппадокийской Кесарии (ныне... На чтение: 2 минуты

14 января (н. ст.) Русская православная церковь чтит память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Он принадлежит к трем великим каппадокийским Отцам Церкви наряду с Григорием Богословом и Григорием Нисским. Их главной заслугой является разработка и утверждение догмата о Троице на Втором Вселенском соборе 381 года.

Наследие Василия Великого представлено различными сочинениями на догматические, экзегетические (экзегетика – учение об истолковании текстов) и аскетические темы. Кроме того, Василию Великому приписывается авторство литургии, совершаемой в Православной церкви десять раз в году, в остальное время служится литургия Иоанна Златоуста.

Из школы в монастырь

Василий Великий родился около 330 года в Каппадокийской Кесарии (ныне турецкий город Кайсери) в эпоху правления императора Константина Великого, в благородной христианской семье. Отец Василия преподавал ораторское искусство и философию и сыну прочил ту же стезю.

Василий обучался сначала в родной Кесарии, затем в Константинополе и, наконец, попал в Афины. В те времена в Афинскую школу принимали так. Селили к родственнику, другу или земляку и начинали потешаться, чтобы поумерить высокоумие поступающего. Остроумные или дерзкие шутки подбирались в зависимости от грубости или образованности новоприбывшего. Такое обращение человеку, который наперед не знает, что ему придется испытать, кажется немилосердным. Но тот, кто знает заранее, понимает, что подобное поведение не искреннее и только внешнее. Вскоре нового студента сопровождали через городскую площадь в баню, которая была намеренно закрыта. Двери с грохотом выламывали, наводя страх на будущего студента. Наконец новоприбывшего впускали в баню, а когда он выходил, радостно встречали как равного и включенного в студенческое братство.

Возможно, единственный человек, кого миновал такой древний шутовской обряд инициации, – это Василий Великий. Его сосед Григорий, будущий Григорий Богослов, который должен был возглавить все это действо, был наслышан об одаренности Василия. А увидев его, сразу проникся глубоким уважением, о чем поделился с другими молодыми учеными. Так началась дружба Василия Великого и Григория Богослова, пронесенная ими через всю жизнь. Они очень быстро стали достопримечательностью академии. Григорий славился как поэт, Василий – как оратор, астроном, математик, юрист и медик.

Уже в Афинской школе друзья пришли к отрицанию античного язычества. Вернувшись в Каппадокию, Василий принял крещение, затем посетил культурные столицы Востока, Александрию и Антиохию. По возвращении он основал в родовом имении аристократический монастырь, куда вскоре прибыл и Григорий. Там они жили в умеренной аскезе, большую часть сил посвящая богословским работам, литературе, науке. Вместе с ними в монастыре подвизались и другие святители, которые поставили своей целью привести греческую традицию в христианство. Задача стояла серьезная, было необходимо определить: начать с обличения суетности языческой жизни (столь привычной для греков и неразрывно связанной с античной философией) или с возвеличивания истины христианского вероучения.

Волна гонений

После нескольких десятков спокойных для христиан лет, в 361 году, восточноримский престол занял племянник Константина Великого Юлиан Отступник. Он тоже учился в Афинской школе вместе со святителями Василием и Григорием. Как правитель он начал вести планомерную работу по возвращению к благородным обычаям предков, то есть к язычеству. Поначалу он был весьма толерантен, но, увидев, что империя негативно реагирует на антихристианскую политику, начал открытые гонения. У Церкви конфисковывали имущество, архиереев изгоняли либо предлагали им перейти в жреческий сан, христианским учителям было запрещено преподавать в школах.

Ж.-Л. Жером. «Последняя молитва христианских мучеников»jpg

Все могло бы обернуться еще хуже, но в 363 году Юлиан погиб в битве с персами. Тем не менее философская доктрина, выстроенная Юлианом, должна была быть разрушена. И здесь выступил Василий Великий. Отчасти ему было обидно за старого товарища по парте, который был неглупым и не лишенным обаяния человеком, да и Библию изучал частично под руководством Василия.

Борьба с арианством

Юлиана Отступника на престоле сменил император Валент II. Он столкнулся с разнообразием религиозных доктрин, которые стали угрожать целостности империи. Отчасти такое положение дел было связано с политикой его предшественника. Стремясь «сгладить углы», Валент сделал упор на наиболее понятное народу еретическое направление в христианстве – арианство. Ариане отрицали Святую Троицу и Божество Спасителя, называя Его не Творцом, а творением, что обессмысливало крестную жертву Христа. И Василий Великий противопоставил этому учению свой богословский талант.

Светские власти пытались принудить епископа Василия принять арианство. Эпарх (правитель Востока и начальник императорской гвардии) Модест стал прямо угрожать Василию. Но тот ответил, что ему нечего терять, кроме ветхих одежд и нескольких книг, жизнь отдать за Бога для него благое дело, а ссылки и тюрьмы он не боится, потому что всякое место принадлежит Богу. Модест был столь удивлен, что отныне говорил с Василием уважительно, и, явившись к Валенту, он сказал: «Побеждены мы, царь, настоятелем Церкви. Этот муж выше угроз, тверже доводов, сильнее убеждений». Вскоре Модест был исцелен Василием, они сблизились, а Каппадокия превратилась в страну просвещения и благотворительности, с большим количеством школ, больниц, различных мастерских.

Другие представители, посылаемые Валентом к епископу Каппадокийскому, также не имели успеха. В конце концов, терпение императора лопнуло, и на праздник Богоявления он лично прибыл в Каппадокию. Войдя в храм, он был столь поражен ангельским величием литургии, количеством народа и самой фигурой святителя Василия, что переменился. В 378 году Валент погиб в битве с варварами при Адрианополе, но Василию не удалось воспользоваться изменившимся балансом сил в государстве и Церкви. Болезни юности и аскетический образ жизни, трудности и заботы пастырского служения подорвали здоровье святителя. Он скончался 14 января (н. ст.) 379 года и в скором времени был причислен к лику святых.

Подробно о жизни и чудесах святителя Василия Великого вы можете прочитать в его житии.