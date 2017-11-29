«Универсальный Георгий». Чего мы не знали о знаменитом святом Довольно сложно и, наверное, не совсем корректно говорить о каком-то рейтинге «популярности» христианских святых. Но если представить себе, что составить такой список возможно, то одну из верхних позиций в нем, определенно, займет святой великомученик Георгий Победоносец. Святой Георгий хорошо известен не только по гербу Москвы – достаточно взглянуть, например, на национальный флаг Англии с его красным крестом святого Георгия на белом полотне. История жизни Георгия развивалась как и у многих других христианских мучеников, пострадавших за веру. Он родился в III веке в Каппадокии, которая находилась под властью римского императора. После смерти отца юноша вместе с матерью перебрался в город Лидда, где... На чтение: 4 минуты

Довольно сложно и, наверное, не совсем корректно говорить о каком-то рейтинге «популярности» христианских святых. Но если представить себе, что составить такой список возможно, то одну из верхних позиций в нем, определенно, займет святой великомученик Георгий Победоносец. Святой Георгий хорошо известен не только по гербу Москвы – достаточно взглянуть, например, на национальный флаг Англии с его красным крестом святого Георгия на белом полотне.

История жизни Георгия развивалась как и у многих других христианских мучеников, пострадавших за веру. Он родился в III веке в Каппадокии, которая находилась под властью римского императора. После смерти отца юноша вместе с матерью перебрался в город Лидда, где поступил на военную службу. Георгий был не только успешным воителем, но и одним из любимцев императора Диоклетиана, который даже назначил его начальником своей охраны. Однако впоследствии он же приказал казнить «изменника».

Когда в Риме начались гонения на христиан, Георгий, будучи глубоко верующим человеком, не смог спокойно на это смотреть. Он раздал все нажитое имущество беднякам, а сам предстал перед императором и признался, что исповедует христианство. Разумеется, после этого его подвергли жестоким пыткам (все их храбрый юноша выдержал с необыкновенной стойкостью) и в итоге обезглавили.

Память этого великомученика в каждой стране чтят по-своему: где-то его считают прежде всего покровителем воинов, где-то – защитником слабых и угнетенных. Чаще всего на различных эмблемах, гербах и иконах Георгия изображают в виде воина на белом коне, пронзающего копьем змея: это чудо святого наиболее известно и, можно сказать, является его «визитной карточкой».

О том, почему Георгий обрел такую популярность в различных религиях, о его жизни и чудесах, а также о стране, которая целиком посвящена этому святому, «Истории.РФ» рассказал митрофорный протоиерей, клирик храма Святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области Андрей Ткачев.

Георгий был воином, поэтому не носил бороды

– Существует несколько версий относительно реального существования святого Георгия. Так, римский историк Евсевий Кесарийский считал, что это был некий знатный человек, живший в эпоху Диоклетиана, который однажды сорвал со стены указ императора о разрушении христианских церквей. Жан Кальвин и некоторые другие богословы считали, что святой Георгий и живший в IV веке нашей эры епископ Александрийский Георгий – одно и то же лицо. А православная церковь какой версии придерживается?

– Георгий, конечно, ни в коем случае не был епископом. Это был военачальник, он везде изображен как человек, одетый в воинские одежды. Он нес службу в звании комита (так в Древнем Риме называли старших военачальников и должностных лиц. – Прим. ред. ). Георгий Каппадокийский и Дмитрий Солунский – это были известные военачальники того времени. Они занимали воинские и одновременно административные должности, поскольку все воинские звания в те времена имели административное измерение. Те римляне, которые были начальниками областей, в провинциях исполняли также и административные функции, они представляли императорскую власть на местах. Поэтому, конечно, Георгий не был никаким епископом, он был воином. Поэтому, кстати, он и был безбородым – солдаты в Риме не носили растительность на лице.

– Вы упомянули Дмитрия Солунского, которого часто изображают вместе с Георгием. Почему? Что связывает этих святых?

– Дело в том, что это русская традиция, а мы, в свою очередь, получили ее от Византии. Георгий и Дмитрий – это княжеские имена. Они давались князьям для того, чтобы те унаследовали воинскую доблесть. И самые известные княжеские имена, связанные с воинской славой, – это имена великомученика Георгия и великомученика Дмитрия. Поэтому они часто помещаются вместе на иконах, и часто многопрестольные храмы одновременно имеют престол Георгия и престол Дмитрия.

– Самое известное деяние Георгия – это убийство змея. Собственно, именно в таком образе он чаще всего изображается и на гербах, и в иконографии. При этом чудо выглядит наиболее фантастическим из всех и все время толкуется по-разному. В чем смысл этого подвига?

– Дело в том, что убийство змея – это не прижизненное, а посмертное чудо Георгия, оно связано с его пребыванием уже в другом мире. Этот образ воина на белом коне, который попирает змея, – все это относится не к его земной жизни, а к загробному пребыванию.

Англичане вместо «ура» кричали: «Помогай, святой Георгий!»

– Поражает то, насколько Георгий популярен в разных странах. Еще в IV веке в Римской империи начали появляться церкви, посвященные ему, его стали почитать в Сирии, Палестине, а затем на всем Востоке. А в Южной Осетии его называют Уастырджи – этот персонаж часто встречается в осетинских мифах и считается покровителем воинов. Получается, что и на Западе, и на Востоке – свой собственный Георгий? Такое бывает со многими святыми?

– Георгий – это универсальный христианский святой. Но, конечно, не он один – есть целый ряд святых, которые универсальны для христианского мира. Например, Николай Чудотворец и Василий Великий тоже к ним относятся. Георгий Победоносец почитается на Востоке и Западе, особенно его почитают на Кавказе. И кстати, мусульмане тоже ему поклоняются.

– Да, и я очень удивилась, узнав, что в Африке и на Ближнем Востоке тоже есть такой святой, только там его называют Джирджис и аль-Хидр. А есть другие христианские святые, которые встречаются в исламе?

– Безусловно, есть целый ряд христианских святых, которые почитаются как в христианстве, так и в мусульманстве. Например, есть семь отроков Эфесских, которые почитаются в исламе. В Коране о них есть даже целая сура, которая называется «Пещера». Там описываются события, связанные с семью Эфесскими отроками (семь Эфесских отроков – христианские мученики из города Эфеса, которых по приказу римского императора Деция замуровали в пещере, где те, по легенде, проспали почти двести лет; почитаются в христианстве и исламе. – Прим. ред. ). А Мария – это единственное женское имя, которое встречается в Коране. То есть единственная женщина, почитаемая исламом, – это Богородица Мария. Также это касается ангелов и некоторых ветхозаветных святых: в исламе почитаются Ной, Моисей, Давид, Авраам.

– В разных странах Георгию молятся по разным причинам. В Сербии, Болгарии и Македонии к нему обращаются с молитвами о ниспослании дождя, в Грузии его просят защитить от зла, даровать хороший урожай и удачу в делах, а в странах Западной Европы к этому святому обращались, когда хотели избавиться от ядовитых змей и заразных болезней. А в каких случаях Георгию поклонялись на Руси? О чем у него просили?

– В нашей традиции, согласно тропарю, Георгий – «пленных свободитель, нищих защититель, царей поборник и немощствующих врач». У святого Георгия очень широкое поле возможностей. Его звали на помощь главным образом те, кто обнажал меч. Святого Георгия в Англии призывали боевым кличем в последние века христианских рыцарей. Идя в бой, они кричали не «ура», а «Помогай, святой Георгий!». То есть, конечно, он овеян этим воинским ореолом и тесно связан с рыцарским культом. По крайней мере, в таком виде он почитается на Западе. Христиане Востока знают его как помощника для обидимых, страждущих неправедно гонимых.

Страна Георгия

– Я заметила, что у Георгия очень много дат почитания: 23 апреля (6 мая), 3 (16) ноября, 10 (23) ноября и 26 ноября (9 декабря). С чем это связано?

– Главная дата – это 23 апреля по старому стилю (6 мая по новому). Это главный день памяти великомученика Георгия, так как в этот день он скончался. А, например, 23 ноября, день колесования Георгия – это, скорее, грузинский праздник. В Грузии он особенно почитаемый святой; собственно, Грузия – это страна, целиком посвященная Георгию (Georgia – европейское название Грузии. – Прим. ред. ).

– Как получилось, что в честь святого назвали целое государство?

– Дело в том, что равноапостольная святая Нина, которая принесла христианство в Грузию, была родственницей Георгия. Она принесла с собой на Кавказские горы проповедь Евангелия, а вместе с ним – культ святого Георгия. Таким образом страна получила его имя. В Грузии сотни храмов посвящены Георгию, там чуть ли не каждый день устраивается праздник в его честь. Смежные с Грузией страны (Азербайджан, Иран, Турция) тоже имеют культ Георгия, только по-своему его воспринимают, трансформируют, участвуют в богослужениях. То есть бывает так, что даже не христианские народы приходят в христианские храмы для молитвы, потому что знают, что это святой человек и его надо почитать. А у нас, в русском православии, есть еще отдельный праздник освящения храма Георгия в Киеве (отмечается 26 ноября (9 декабря), в народе известен как осенний Юрьев день. – Прим. ред. ).

– Почему этот день особенно выделяют?

–Это связано с памятью Ярослава Мудрого, который в крещении принял имя Георгий. У нас многие князья были крещены в честь Георгия. В те времена его еще называли Гюргев, Юрий или Егорий – это имя имеет очень много разных транслитераций. В честь Георгия назван и город Юрьев. Кроме того, он был на гербе звенигородского князяЮрия Дмитриевича, а потом, когда тот захватил Москву, попал и на московский герб. Там он, как и в западном сознании, предстает в виде небесного воина. Собственно, что такое рыцарство? Это защита страждущих и обиженных! Это и есть главное значение рыцаря – прославить Бога и защитить беззащитных. Таков и есть Георгий.