Сын фарисея и трижды предатель: как Петр и Павел стали учениками Христа Настоятель храма Двенадцати Апостолов рассказал, почему память апостолов Петра и Павла совершается в один день, кто такие первоверховные апостолы и как люди, гнавшие от себя Христа, стали самыми преданными его сподвижниками. Середина июля для православных христиан ознаменована двумя большими праздниками. 12 июля Православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а 13 июля празднует Собор Двенадцати Апостолов. Последний является одним из древнейших православных праздников, в честь которого было построено множество православных храмов. Самым первым из них стал храм, возведенный по приказу императора Константина Великого в Константинополе: это церковь Апостолов, ставшая императорской усыпальницей. Храм Святых Апостолов. Миниатюра... На чтение: 5 минут

Настоятель храма Двенадцати Апостолов рассказал, почему память апостолов Петра и Павла совершается в один день, кто такие первоверховные апостолы и как люди, гнавшие от себя Христа, стали самыми преданными его сподвижниками.

Середина июля для православных христиан ознаменована двумя большими праздниками. 12 июля Православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а 13 июля празднует Собор Двенадцати Апостолов.

Последний является одним из древнейших православных праздников, в честь которого было построено множество православных храмов. Самым первым из них стал храм, возведенный по приказу императора Константина Великого в Константинополе: это церковь Апостолов, ставшая императорской усыпальницей.

Храм Святых Апостолов. Миниатюра из Ватиканского кодекса

День апостолов Петра и Павла также весьма почитаемый праздник, поскольку именно эти двое считаются одними из главных сподвижников Иисуса Христа. Хотя есть между этими святыми и ряд различий. Так, Петр был одним из ближайших учеников Христа, а Павел вообще не являлся участником евангельских событий и проповедовать начал гораздо позже Петра. Впрочем, оба они доказали свою преданность Господу, пострадали за свою веру и вошли в число самых почитаемых святых как на Востоке, так и на Западе.

О том, что еще связывает этих святых, почему их принято изображать вместе на иконах, зачем Господь отдал Петру ключи от рая и что подвигло Павла проповедовать христианство, а Петра – пойти навстречу собственной смерти, в интервью порталу «История.РФ» рассказал настоятель храма Двенадцати Апостолов города Тулы, ректор Тульской православной классической гимназии протоиерей Лев Махно.

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Гонитель Христа и первый папа римский

– Отец Лев, в первую очередь хочу спросить вас вот о чем. Почему Петр и Павел почти на всех иконах изображаются вместе? И день памяти у них тоже приходится на одну и ту же дату. С чем это связано? В одних источниках сказано, что эти апостолы якобы умерли в один день, а где-то пишут, что Павел принял мученичество ровно через год после Петра. Чему верить?

– Первоверховные апостолы Петр и Павел совершенно по-разному трудились и в разное время. В то время, когда апостол Петр был со Христом, апостол Павел был Его гонителем. История о том, как и когда он обратился ко Христу, подробно описана в книге «Деяния святых апостолов». Первоверховным апостолом Павел стал потому, что заложил основы догматическо-нравственного учения Православной церкви. Поэтому Петра и Павла на иконах изображают вместе как двух первоверховных апостолов. Но это совершенно не значит, что они в одно время вместе трудились. В иконографии часто объединяют святых. Например, первый образ «О тебе радуется» был написан в XVI веке, а со временем в него добавляют новых святых. К примеру, совсем скоро, 1 августа, мы открываем часовню Параскевы Пятницы около храма Покрова, и там будет икона, к которой мы добавляем не только святых, которые были в XVI веке, но и наших, тульских святых, которые были замучены уже в период гонений на церковь в XX веке. У икон бывает разная композиция, они сами по себе очень многогранны и богаты по содержанию. Поэтому часто бывает так, что туда добавляются святые, которые не были никак связаны друг с другом при жизни. Это делается скорее по принципу их общего страдания, мученичества и подвига.

– Кстати, я читала, что именно в честь Петра и Павла в Риме были установлены первые христианские храмы, когда христианство стало там разрешенной религией. Это правда? И вообще, какое значение придается этим святым в западной, католической традиции?

– В Римско-католической церкви апостол Петр считается первым папой римским. И если вы возьмете учебник по истории западного христианства, то первым среди 266 римских пап будет стоять апостол Петр. Таким образом, он является основоположником иерархии западной церкви. И под собором Святого Петра в Ватикане есть крипта, где, как считается, был погребен апостол Петр. Там в подвале есть небольшая церквушка, где обыкновенно совершается литургия.

«На Петров день в деревнях совершаются бесчинства»

– Многие привыкли считать, что апостол Петр – это хранитель ключей от райских врат. Мы представляем себе, что именно этот апостол первым встречает души умерших у входа в Царство Небесное. Но откуда взялось это поверье? Об этом сказано в Библии? Кроме того, я читала, что в представлении славян в роли хранителей ключей от рая выступает как Петр, так и Павел… Как это может быть?

– Такие вопросы нужно всегда рассматривать в иконографическом аспекте. Образ апостола Петра, который держит ключи от рая, не в обиду католикам будет сказано, нарисовала именно Римская церковь. Ведь до 1054 года мы были вместе! Христианская церковь была едина почти до середины XI века, и православные и католики почитали одних и тех же святых. Но после того как произошло это разделение, католики стали изображать апостола Петра с ключами от рая, подчеркивая тем самым, что ключи от Царства Небесного в руках у основателя западной, а не восточной церкви. Кроме того, в Евангелии действительно есть такие слова, которые Христос говорит Петру: «…и дам тебе ключи Царства Небесного». Эти евангельские слова воплотились в иконографии апостолов в западной церкви. В данном случае Христос говорит о духовных ключах: Он прощает апостола за то, что тот отрекся от Него и дает ему право самому отпускать грехи другим людям. Иисус как бы говорит Петру: ты предал Меня, но за свою искренность и преданную любовь ты достоин спасения.

Рубенс. Апостол Петр

– В народном календаре славян день святых апостолов Петра и Павла называется Петровым днем. В этот день на Руси провожали весну и встречали лето, заканчивались «купальские празднования» и начинались летние свадьбы, а также первая прополка и подготовка к сенокосу. Интересно, как Православная церковь относится к таким традициям?

– Отрицательно, потому что Петров день на Руси сочетался с языческим праздником. Таким образом, в народе, принявшем христианскую веру, сохранялись языческие традиции, и из-за этого православные праздники отмечались вместе с языческими. Так же происходило и с Троицей, во время которой перепрыгивали через костры (День Святой Троицы в славянском народном календаре обозначается как Троицын день; этот праздник связан с большим количеством языческих обрядов и завершает весенний цикл праздников, знаменуя собой переход к лету. – Прим. ред. ). И мы знаем, что в день святых апостолов Петра и Павла в деревнях иногда совершаются бесчинства и различные хулиганства. Поэтому церковь смотрит на это отрицательно – как и на птиц, которых выпускают на Благовещение (на Благовещение есть обычай выпускать на волю лесных птиц; к сожалению, каждый год праздник сопровождается гибелью тысяч птиц, которых барышники ловят и продают возле церквей. – Прим. ред. ).

«Павел понял, что это не галлюцинация, а явление Христа»

– Хочу спросить вас еще об одном важном церковном празднике, который отмечается на следующий день после празднования памяти апостолов Петра и Павла. 13 июля Православная церковь празднует Собор Святых Двенадцати Апостолов. Я слышала, что это очень древний праздник и первые упоминания о нем якобы встречаются уже в документах IV века. Так ли это?

– Нет, первый Апостольский собор был гораздо раньше. Он произошел в 52 году в Иерусалиме. Апостолы и другие последователи Христа собрались и постановили, как необходимо вести себя язычникам, обращенным в христианство. В частности, на этом соборе решался вопрос об обрезании, и в итоге христиане отказались от необходимости соблюдения этого ритуала крещеными язычниками, а также от жертвоприношений животных и многих других обрядов, введенных книжниками и фарисеями в религиозную жизнь иудеев. Вот откуда начинается празднование Собора святых апостолов – с середины I века.

Собор Двенадцати Апостолов. Византийская икона начала XIV века

– Но единство это среди апостолов было достигнуто далеко не сразу. К примеру, Павел изначально был фарисеем и, еще будучи подростком, участвовал в гонениях на христиан. Что же в итоге побудило его обратиться в новую веру?

– Павел происходил из семьи высокообразованных людей, был членом иудейского синедриона. Он действительно принимал участие в гонениях на христиан. И однажды, когда Павел направлялся в Дамаск, он вдруг услышал голос: «Савл! Савл! Что ты гонишь Меня?» (Савл – имя, данное Павлу при рождении. – Прим. ред. ). И, внезапно увидев в небе яркий свет, Павел ослеп на три дня. Это состояние слепоты привело его в отчаяние. В итоге исцелить Павла смог только живший в Дамаске христианин по имени Анания, который и крестил будущего апостола. Слепота была дана Павлу для того, чтобы он ощутил физический недостаток и понял, что это не галлюцинация, а явление самого Христа. И так из гонителя Павел сделался великим христианским проповедником.

Караваджо. Обращение Савла по дороге в Дамаск

«Христа ждали 700 лет, но боялись ошибиться»

– А Петр? Он ведь отрекся от Иисуса, причем трижды, как тот и предсказывал…

– Когда мы говорим об отречении апостола Петра, мы не должны забывать и о том, какой была его мученическая кончина. Апостол Петр всю свою жизнь страдал от этого отречения. Когда его хотели распять так же, как Христа, он попросил, чтобы его распяли вниз головой, потому что считал себя недостойным умереть смертью своего Господа. Я бы, кстати, посоветовал вам прочитать великолепный исторический роман «Камо грядеши» («Quo vadis») писателя Генрика Сенкевича. Там великолепно описана жизнь первых христиан в Риме, первые гонения на них и так далее. Особенно впечатляет концовка романа. Понимая, что ему грозит казнь, апостол Петр решил покинуть Рим, но, когда он выходил из города, уже на окраине Рима ему явилось видение. Он вдруг увидел Христа, который идет ему навстречу и несет на себе крест. «Господи, куда Ты идешь?» – спросил Его апостол. «Иду в Рим, чтобы опять быть распятым», – ответил Иисус. Тогда Петр понял, что его уход не угоден Господу, и вернулся в город. Там его схватили, бросили в темницу и вскоре казнили.

Микеланджело. Распятие Святого Петра

– Все это наводит меня вот на какую мысль. В Библии, как мы видим, часто можно встретить примеры малодушия и маловерия со стороны апостолов. А ведь эти люди, казалось бы, были наиболее близки ко Христу. Тем не менее нам постоянно показывают, что они часто неверно понимали Его слова и поступки, и в итоге, как известно, в момент ареста Иисуса все ученики, испугавшись, покинули своего учителя. Павел успел погубить многих христиан до того, как произошло его обращение. Петр, который первым назвал Христа «Мессией», трижды отрекся от Него. А Иуда и вовсе стал самым подлым предателем... Для чего же Священное Писание так настойчиво указывает нам на несовершенства и человеческую слабость даже самых избранных учеников Господа? О чем это говорит?

– Это нормальное явление. Ведь народ ожидал Христа 700 лет, начиная от пророка Исаии, который говорил: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил, что значит: с нами Бог». Он говорит о рождении Христа Спасителя от Девы Марии за 700 лет до этого события! За это пророчество Исаия был назван ветхозаветным евангелистом. То есть вы понимаете, как ожидается Христос иудейским народом? Это страшное ожидание! И мы видим, как оно передавалось из поколения в поколение. И мы видим, что Христос приходит именно в тот момент, когда его присутствие потребовалось в мире. Так что это состояние маловерия, отчаяния – понятно. Все боялись ошибиться. И в Евангелии мы видим человеческую природу людей, но мы также видим проявление божественной милости. Возьмите ту же притчу о самарянке! Поэтому, когда мы видим человеческую сторону в Евангелии, мы ее не осуждаем, а просто говорим, что так было и так есть, и все это по-человечески правильно. Это не должно служить ключом к отрицанию чего-то или к тому, чтобы размышлять о неверии.